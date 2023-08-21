垃圾山燒不完 千萬噸達新高峰

台東縣議會日前退回代燒南投縣垃圾的提案，顯示台灣仍面臨嚴峻的「垃圾山」危機。環保署統計，二○二二年全台一般廢棄物總量已逾一千一百萬噸，創歷史新高，但公有焚化爐陸續歲修、年限將屆，以及每年一八一萬噸事業廢棄物需仰賴公有焚化爐去化，問題依舊嚴重；即便環保署近年推動廢棄物燃料化，最快二○二六年才可能舒緩垃圾燒不完的困境。

全台廿四座焚化爐，半數已逾廿年使用年限，最老的內湖焚化廠已用卅年，北市木柵、新北樹林及新店、台中文山四廠則超過廿五年，高齡化焚化爐成縣市政府問題之一。根據統計，去年一般廢棄物總量逾一一二三萬噸，加上事業廢棄物專用處理廠還在建置，每年仍有一八一萬噸事廢需靠公有焚化爐去化，排擠到一般廢棄物，導致家戶垃圾堆積量始終難以降低。

環保署環境督察總隊簡任技正劉俊廸坦言，原為家戶垃圾所建的公有焚化爐，近年面臨垃圾產生量比燃燒速度更快的問題，目前就是盡量做好垃圾篩選，事先篩除不可燃或不適燃垃圾，減少需焚化垃圾量。

另外，環保署自二○一九年起推動可燃廢棄資源燃料化，解決高熱值廢棄物處理、減少化石原料及燃料開採；以發電為例，廢棄物與焚化爐發電效率僅百分之廿，若製成固體再生燃料（SRF）並與專燒爐燃燒發電，發電效率可高於百分之卅，有效將事業廢棄物「轉廢為能」。透過分流有效解決公有焚化爐去化量能問題。

劉俊廸表示，透過一般廢棄物與事業廢棄物的分流，可有效解決公有焚化爐去化量能的問題，目前已逐步建置、啟用事廢專燒爐，但仍要等到二○二六年，才能緩解家戶垃圾燒不完困境。

荒野保護協會議題專員黃嘉瑩說，焚化爐歲修、整改並非主要影響垃圾去化主因，而是民眾生活習慣改變，導致垃圾產量太大。她認為重點應放在源頭減量，並做好廢棄物細緻分類、資源回收，環保署更應拿出魄力落實執行，規畫路徑圖及配套措施，並做好宣導，民眾才不會有太大反彈。