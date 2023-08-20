快訊

華郵：烏軍大反攻雷大雨小 民眾厭戰、國際挺烏力道恐減弱

一劑4900萬元天價罕藥來了 健保首例給付是南部未滿6個月嬰兒

支付寶推出全新國際版 可綁定Visa、Mastercard等國際卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

垃圾山難解？地方互惠碰民意就卡關 中央出錢卻無話語權

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民眾生活習慣改變，加上焚化爐歲修整改影響處理量能，部分縣市無力處理爆量垃圾，只能向外縣市尋求互惠協助。圖為南投埔里清潔隊旁垃圾山。圖／埔里鎮公所提供
民眾生活習慣改變，加上焚化爐歲修整改影響處理量能，部分縣市無力處理爆量垃圾，只能向外縣市尋求互惠協助。圖為南投埔里清潔隊旁垃圾山。圖／埔里鎮公所提供

民眾生活習慣改變，加上焚化爐歲修整改影響處理量能，部分縣市無力處理爆量垃圾，只能向外縣市尋求互惠協助，對於地方面臨一般廢棄物處理困境，中央卻無法介入協助，只能看垃圾山愈堆愈高。環保署表示，近年補助地方焚化爐整改條款已有附帶條件，仍有垃圾處理的說話權。 

環保署環境督察總隊簡任技正劉俊廸坦言，目前全台24座焚化爐確實都是中央出錢建置，再交由地方管轄，環保署雖能居中協調，但基於廢清法精神，實際管轄權仍在地方政府手上，目前各地方政府均採互惠方式來協助外縣市垃圾去化。

以南投縣為例，垃圾堆置問題成為沒有焚化爐的南投縣長期夢魘，盡管去年已多有改善，但垃圾山問題仍待迫切解決，過去環保署規畫台中市每日協助處理250萬噸，但最終不了了之，環保署近期函請台東縣代處理南投縣垃圾也遭台東縣議會退回不納入討論。

出錢蓋焚化爐的中央無話語權、採互惠方式的地方政府碰到民意就卡關，垃圾堆置問題看似無解方。劉俊廸表示，互惠方式仍有效，如高雄4座焚化廠不收進場費，協助各地垃圾去化，但外縣市政府需幫高雄處理垃圾底渣，但這個過程中，還需考慮高雄市整體汙染情況；但若以強制方式要求協助去化，恐引發更大反彈。

劉俊廸說，目前確實會碰到有餘裕的縣市政府考量汙染等因素，不願協助外縣市垃圾去化，但環保署已推動可燃廢棄資源燃料化「轉廢為能」，一般廢棄物與事業廢棄物分流後，會有更多有餘裕的焚化爐可以協助；台北3座焚化爐目前運轉率約5成，因其財政完整，不須靠焚化爐維持財力，但其他縣市沒這個條件，需維持9成以上運轉率才不虧錢。

至於環保署該如何協助地方？劉俊廸表示，許多焚化爐目前面臨整改情況，若縣市政府採BOT、ROT方式，就不會有補助，但若走採購法，中央就會提供整改補助經費，近年來補助條款中都有附帶條件，要求未來需協助垃圾去化的量能，因此中央仍掌握部分話語權。

焚化爐 廢棄物 環保署

延伸閱讀

廢棄物成垃圾大戰！ 環境部周二揭牌 環團籲2點落實減塑

鳥嘴潭人工湖年底啟用 草屯垃圾山打包疊成壯觀白山

埔里清潔隊堆出8千噸垃圾山 盼兩招有效「移山」

台東議會不同意代燒垃圾 南投環保局：再拜託其他縣市幫忙

相關新聞

一張圖看天氣！明回歸炎夏慎防午後雷雨 周六東部降雨機率增

今天中部以北降下劇烈雨勢，明天起至周五，高溫炎熱，各地多雲到晴，回歸典型夏季型態，但仍要慎防午後雷雨又大又急。周六至下周...

今日出伏！陸專家：要一年「病不沾」千萬別做這5件事

根據24節氣，20日正式「出伏」！在熬過一年中最炎熱40天的「三伏天」後，今天起，氣溫將逐漸下降。專家提醒，這個時節由於...

不想「激情過後」變醜 醫籲七夕嘿咻前後注意這事

後天（22日）就是七夕情人節，愛侶們常免不了「纏綿」慶佳節，但醫師此時老話重提，呼籲要戴保險套，另也可在性愛48小時前P...

雨區再擴大！15縣市豪大雨特報 新北多區、淡水老街「淹一個輪胎高」

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布新北市大雷雨訊息持續至下午4點，水利署也發布雙北多個區域一級淹水警戒，其中新莊區幸福...

蛋農喊苦盼漲蛋價 暗指「上頭施壓」持續凍漲

國內蛋荒6月緩解，但受到氣候炎熱、老母雞大量淘汰影響，國內蛋雞產蛋率不如預期，加上飼養成本高漲，讓不少蛋農喊苦。台北市蛋...

獨／老婆開心喊懷孕！人夫三條線「早就結紮了」醫勸好好處理

殘酷的真相。高雄一名30歲男子去年做了結紮術，自此與老婆性愛「不設防」，但老婆最近卻告知他懷孕了，男子急著就醫，但醫師一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦