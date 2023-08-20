垃圾山難解？地方互惠碰民意就卡關 中央出錢卻無話語權

民眾生活習慣改變，加上焚化爐歲修整改影響處理量能，部分縣市無力處理爆量垃圾，只能向外縣市尋求互惠協助，對於地方面臨一般廢棄物處理困境，中央卻無法介入協助，只能看垃圾山愈堆愈高。環保署表示，近年補助地方焚化爐整改條款已有附帶條件，仍有垃圾處理的說話權。

環保署環境督察總隊簡任技正劉俊廸坦言，目前全台24座焚化爐確實都是中央出錢建置，再交由地方管轄，環保署雖能居中協調，但基於廢清法精神，實際管轄權仍在地方政府手上，目前各地方政府均採互惠方式來協助外縣市垃圾去化。

以南投縣為例，垃圾堆置問題成為沒有焚化爐的南投縣長期夢魘，盡管去年已多有改善，但垃圾山問題仍待迫切解決，過去環保署規畫台中市每日協助處理250萬噸，但最終不了了之，環保署近期函請台東縣代處理南投縣垃圾也遭台東縣議會退回不納入討論。

出錢蓋焚化爐的中央無話語權、採互惠方式的地方政府碰到民意就卡關，垃圾堆置問題看似無解方。劉俊廸表示，互惠方式仍有效，如高雄4座焚化廠不收進場費，協助各地垃圾去化，但外縣市政府需幫高雄處理垃圾底渣，但這個過程中，還需考慮高雄市整體汙染情況；但若以強制方式要求協助去化，恐引發更大反彈。

劉俊廸說，目前確實會碰到有餘裕的縣市政府考量汙染等因素，不願協助外縣市垃圾去化，但環保署已推動可燃廢棄資源燃料化「轉廢為能」，一般廢棄物與事業廢棄物分流後，會有更多有餘裕的焚化爐可以協助；台北3座焚化爐目前運轉率約5成，因其財政完整，不須靠焚化爐維持財力，但其他縣市沒這個條件，需維持9成以上運轉率才不虧錢。

至於環保署該如何協助地方？劉俊廸表示，許多焚化爐目前面臨整改情況，若縣市政府採BOT、ROT方式，就不會有補助，但若走採購法，中央就會提供整改補助經費，近年來補助條款中都有附帶條件，要求未來需協助垃圾去化的量能，因此中央仍掌握部分話語權。