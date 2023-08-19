雷雨天氣還沒完 吳聖宇：下周去日本玩要留意颱風動態

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聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今明兩天中南部沿海地區，有局部短暫陣雨或雷雨機會。留意午後較大雨勢發生的機會，可能出現局部大雷雨。本報資料照片
今明兩天中南部沿海地區，有局部短暫陣雨或雷雨機會。留意午後較大雨勢發生的機會，可能出現局部大雷雨。本報資料照片

影響台灣將近2周之久的低壓帶，終於要逐漸離開台灣附近。不過，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今明兩天台灣仍在低壓帶跟太平洋高壓之間的區域，大環境為偏南風，整體水氣比較多一些，天氣狀態還沒有完全穩定下來。

他說，今明兩天在迎風面中南部沿海地區，偶爾仍會有些局部短暫陣雨或雷雨機會，不過，雨勢跟雨量跟前幾天相比已經明顯減少。

吳聖宇表示，主要的天氣變化，要留意午後陸地上發展的熱對流雷雨。預報資料看起來仍有較大雨勢發生的機會，有可能出現局部大雷雨。

吳聖宇說，今天降雨的範圍較大，明天的降雨範圍會比較往山區縮小。不過因為整體風向偏南的關係，今明兩天平地受熱對流影響較大的地方都可能偏向中北部，午後外出或到山區活動都要留意，危險區域暫時避免前往，比較安全。

下周大致是夏季型山區午後雷雨的天氣型態，吳聖宇說，雖然太平洋高壓不是特別強，可能每天都還是會有午後熱對流發展降雨的機會，但是預報資料看來，降雨比較集中到山區，平地受影響的情況將大幅減少。

隨著天氣好轉，溫度也會升高，他表示，下周各地的溫度看來都會比較偏高，在偏南風影響下，局部地區有較高溫度發生的可能性，外出時除了留意午後雷雨的變化，也要防曬防中暑。

吳聖宇表示，短時間內看起來也沒有颱風可能影響台灣的預測，雖然日本南方海面有機會出現新的熱帶擾動或颱風發展，不過大致往日本方向移動的可能性較大。下周如果要去日本的民眾，可能又要留意是否有颱風要往日本過去的情況了。

吳聖宇說，預期進入8月下旬後半到月底，颱風容易發展的位置將會逐漸調整回到南海、菲律賓附近海域，後續是否有颱風接近台灣的機會，仍有待持續觀察。

日本 雨量 颱風

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