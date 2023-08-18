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「精選乾酪綜合包」又驗出環氧乙烷！好市多：全額退費並提供補償金

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「Sonoma精選乾酪綜合包」又驗出環氧乙烷！好市多：全額退費並提供補償金

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，經檢出殘留農藥環氧乙烷，與規定不符，已售出94包，是好市多近一個月來2度發生乾酪不合格事件。圖／食藥署提供
好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，經檢出殘留農藥環氧乙烷，與規定不符，已售出94包，是好市多近一個月來2度發生乾酪不合格事件。圖／食藥署提供

好市多乾酪又出包！衛福部食藥署今天（8月18日）表示，好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，經檢出殘留農藥環氧乙烷，該批產品即起管制輸入，經統計已售出94包。對此好市多回應表示已暫停販售所有的「Sonoma精選乾酪綜合包」，並將主動電話聯繫通知曾於2023年5月19日至8月8日期間購買的會員召回商品，除全額退費外，將額外提供補償金

好市多表示，關於「#113926 Sonoma精選乾酪綜合包」（效期至2023年10月19日）檢出環氧乙烷一事，好市多已暫停販售所有的「Sonoma精選乾酪綜合包」，並回溯該項商品銷售起日為2023年5月19日。好市多會主動電話聯繫通知曾於2023年5月19日至8月8日期間購買的會員召回商品，配合主管單位積極處理並協助會員服務溝通。

為表達對會員的關心，對於購買該商品的會員，好市多除全額退費外，將額外提供補償金，補償金額即以新台幣390元×購買商品組數，作為補償（例如：購買上述商品1組，除全額退費外，另可獲得390元之補償金）。會員若有問題，請洽台灣好市多客服中心449-9909（市話請直撥不加區碼，手機撥打請加02，服務時間：週一至週日上午9:30至晚上9:30）。

好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，經檢出殘留農藥環氧乙烷，與規定不符，已售出94包，是好市多近一個月來2度發生乾酪不合格事件。圖／食藥署提供
好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，經檢出殘留農藥環氧乙烷，與規定不符，已售出94包，是好市多近一個月來2度發生乾酪不合格事件。圖／食藥署提供

好市多 補償金 退費

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