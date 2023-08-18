「Sonoma精選乾酪綜合包」又驗出環氧乙烷！好市多：全額退費並提供補償金

好市多乾酪又出包！衛福部食藥署今天（8月18日）表示，好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，經檢出殘留農藥環氧乙烷，該批產品即起管制輸入，經統計已售出94包。對此好市多回應表示已暫停販售所有的「Sonoma精選乾酪綜合包」，並將主動電話聯繫通知曾於2023年5月19日至8月8日期間購買的會員召回商品，除全額退費外，將額外提供補償金。

好市多表示，關於「#113926 Sonoma精選乾酪綜合包」（效期至2023年10月19日）檢出環氧乙烷一事，好市多已暫停販售所有的「Sonoma精選乾酪綜合包」，並回溯該項商品銷售起日為2023年5月19日。好市多會主動電話聯繫通知曾於2023年5月19日至8月8日期間購買的會員召回商品，配合主管單位積極處理並協助會員服務溝通。