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社工師懲戒法 工會：恐傷基層

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部社工司日前預告「社會工作師懲戒辦法草案」，規定社工師若違反「社會工作師法」第十七條中業務過失、倫理守則等情事，可由公會或主管機關移送委員會審議。不過高雄市社工職業工會說，草案缺乏救濟管道，上路後恐成為機構報復基層社工的工具。

公告條文第九條中，將懲戒與倫理審議連動，不過高雄市社工職業工會秘書長郭志南說，過去曾有地方縣市社工師公會進行倫理審議時，僅以電話聯繫當事社工，就做成決議，犧牲當事人的權益；此外，草案中也未擬定懲戒委員發生誤審時應有的責任與罰則。

郭志南說，社工倫理審議實施多年，已淪為機構報復基層社工的工具，機構負責人卻逍遙法外。如台中市日前發生機構主管要求社工人員「回捐」薪資至自身帳戶的事件，明明違法，但該案移送台中市社工師公會後，審議結果為「不足以成案」。

「社工師主管要求回捐薪資、浮報經費，倫理審議結果竟是不足以成案，如此嚴重的制度漏洞都沒有處理，衛福部憑什麼要推行社工師懲戒制度？」郭志南質疑，懲戒辦法均針對基層社工，反觀自己投身社工工會多年，不曾見過主管因侵害社工權益，而負起責任或接受倫理審議。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，預告期間收到回饋將進行整體研議，最快年底前上路。

社工 倫理 主管

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