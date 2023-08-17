缺工又缺車 開學恐沒校車坐

剩不到二周就要開學，北中南各地皆傳出有學校交通車流標，甚至還有學校乾脆直接取消校車服務，讓家長學生怨聲連連。中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會表示，教育部堅決不讓六十六至六十八歲延齡駕駛開交通車，又因駕駛員缺工，導致開學前還有學校交通車無法標出履約，多次喊話教育部放寬限制，卻被已讀不回。

據了解，上月新竹市立成德高中才傳出新生校車被取消，校方表示，因原有廠商轉作國旅，其他廠商也因司機荒對投標意願缺缺，當地另有兩所高中也是如此。

中部某公立高中校長也透露，校內交通車今年流標二次，日前才順利標出去，主要是因為疫後遊覽車需求增加，業者把有限的司機員配置在限制較少、利潤或許更佳的民間旅遊。

不僅駕駛延齡問題，中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞表示，公路總局已開放一般大客車駕駛年齡從六十五歲延至六十八歲，但教育部仍堅決不讓延齡駕駛開學校交通車。此外，校外教學租用車輛現規範「租用五年較新車輛」，但校外教學事故原因其實多與車齡無關，且十幾年來車輛安全性已大幅提升。

全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務表示，當前駕駛員難找，自己也支持延齡駕駛，只要經身體健康檢查無虞，延齡駕駛反而更具經驗。且國旅興盛，導致各校辦理校外教學時更難找到「五年內」的遊覽車，曾建議教育部有條件開放至「七年內」，只要招標前經監理站驗車合格即可。

不過國教行動聯盟理事長王瀚陽強調「不支持」，學校交通車的標準應比一般客運更嚴格，家長才會比較放心；全國家長團體聯盟理事長蕭東原也彙整家長意見，表示不支持延齡駕駛，寧可增加標金、多付錢，也不要讓孩子的安全有疑慮。

公路總局表示，考量國內大客車安全法規要求已與歐洲先進國家一致，且遊覽車行車安全與車齡尚無絕對關係，已建議教育部修正相關規定。教育部則說，昨已邀交通部及遊覽車客運商業同業公會研商，後續將再邀交通部、業者、相關利益團體等，進行跨部會討論，研修相關規定。