天使輪船東持續不作為！海委會第5次重罰 累計罰金540萬元
帛琉籍天使輪「ANGEL」112年7月21日沉沒於高雄港外，海洋委員會指出，本案是海洋汙染防治法修正通過後第一件重大海洋汙染案件，為持續督促船東採取防止、排除及減輕汙染措施，昨第5次祭出重罰新台幣200萬元，要求船東負起責任。
海洋委員會海洋保育署說，昨日稽查結果顯示船東仍未有布放攔油索等積極作為，不但油汙持續滲漏至海面，相關應變措施亦由港務公司及海委會代為處理，面對船東持續不作為，海委會昨日第5次開罰，罰鍰加重至200萬元，累積裁處金額已達540萬元，改善期限至8月18日。
海保署署長黃向文說，海汙法修正後已針對部分罰則酌情加重，期望透過有效執法以達嚇阻違法行為之效果。
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