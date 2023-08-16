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世界百大入侵種小花蔓澤蘭 還能製成酵素、薰香再利用

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
小花蔓澤蘭危害龍眼樹及周邊圍籬，危害台灣農業經濟。圖／南投林管處提供
小花蔓澤蘭危害龍眼樹及周邊圍籬，危害台灣農業經濟。圖／南投林管處提供

每年10月至隔年2月為世界百大入侵種「小花蔓澤蘭」的開花結果期，盡管已宣導多年其危害且大幅抑制，但鑑於其生長快速，繁殖及擴散能力極強特性，仍持續防除、收購，每公斤5元，並將剷除的小花蔓澤蘭植體做成環保酵素、染料、防蚊噴液或薰香，以達到綠色資材循環再利用。

根據中興大學111年底監測調查資料顯示，國內小花蔓澤蘭分布面積7531公頃，主要分布在高雄市、屏東縣籍花蓮縣，出現其鄰近山區鄉鎮內的荒廢農地、果園、檳榔園等私有地、水源充足河川流域及道路邊坡等，雖對森林生態業無立即性嚴重危害，但仍需強化防治效果。

林業署今年度持續補助各地方政府進行各項入侵植物防除工作，預計防除小花蔓澤蘭462公頃、收購184公噸，每公斤5元，南投縣府每公斤還加碼2元，盼透過政府機關、企業團體與社區居民共同合作，保護原生植物及樹木，遠離小花蔓澤蘭糾纏，達到維護環境及生物多向性目的。

林業署表示，基於循環經濟的綠色資源多樣性應用，透過學術單位及產業團體的研究與開發，剷除或收購的小花蔓澤蘭植體，除可製作環保酵素，使用在各類居家清潔用品，也是植物染的天然染料，可運用在各式素材製作特殊花紋的小方巾或飾品；加熱提煉其醋液，可作為防蚊噴液、土染改良和職務病蟲害防治等用途；另將小花蔓澤蘭炭化，結合天然資材，可產製「小花蔓澤蘭炭」薰香，具有環境淨化及驅除蚊蟲的效果。

林業署表示，今年防治月期間，林業署個地區分署規畫與政府機關、民間企業及社區發展協會等機關、單位合作，舉辦多場小花蔓澤蘭拔除、防治及收購活動，並同步於9月2日星期六全國防治日辦理小花蔓澤蘭防除及宣導活動，民眾可至林保署網站的小花蔓澤蘭專區查詢其收購及宣傳活動時間及地點。

小花蔓澤蘭。圖／南投林管處提供
小花蔓澤蘭。圖／南投林管處提供

小花蔓澤蘭 林業署 防蚊

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