世界百大入侵種小花蔓澤蘭 還能製成酵素、薰香再利用

每年10月至隔年2月為世界百大入侵種「小花蔓澤蘭」的開花結果期，盡管已宣導多年其危害且大幅抑制，但鑑於其生長快速，繁殖及擴散能力極強特性，仍持續防除、收購，每公斤5元，並將剷除的小花蔓澤蘭植體做成環保酵素、染料、防蚊噴液或薰香，以達到綠色資材循環再利用。

根據中興大學111年底監測調查資料顯示，國內小花蔓澤蘭分布面積7531公頃，主要分布在高雄市、屏東縣籍花蓮縣，出現其鄰近山區鄉鎮內的荒廢農地、果園、檳榔園等私有地、水源充足河川流域及道路邊坡等，雖對森林生態業無立即性嚴重危害，但仍需強化防治效果。

林業署今年度持續補助各地方政府進行各項入侵植物防除工作，預計防除小花蔓澤蘭462公頃、收購184公噸，每公斤5元，南投縣府每公斤還加碼2元，盼透過政府機關、企業團體與社區居民共同合作，保護原生植物及樹木，遠離小花蔓澤蘭糾纏，達到維護環境及生物多向性目的。

林業署表示，基於循環經濟的綠色資源多樣性應用，透過學術單位及產業團體的研究與開發，剷除或收購的小花蔓澤蘭植體，除可製作環保酵素，使用在各類居家清潔用品，也是植物染的天然染料，可運用在各式素材製作特殊花紋的小方巾或飾品；加熱提煉其醋液，可作為防蚊噴液、土染改良和職務病蟲害防治等用途；另將小花蔓澤蘭炭化，結合天然資材，可產製「小花蔓澤蘭炭」薰香，具有環境淨化及驅除蚊蟲的效果。