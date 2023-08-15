博客來電子書年增3.5萬種超越紙書 6成出版品紙電同步

博客來慶祝28週年，今天舉辦「不可思議閱讀力」頒獎盛典，並揭曉2023閱讀趨勢。針對電子書趨勢，博客來指出，電子書數量逾20萬種，電子書的新書上架速度每年增加3.5萬種，已經正式超越了中文紙書的數量，超過80%的百大出版社同時銷售電子書，約60%的出版品項同時推出紙書和電子書，紙書與電子書的出版同步率逐年增長。

至於電子書的消費者，博客來指出主要以女性為主，約佔6成，主要年齡層為30到39歲的上班族，這群讀者重視學習，有高成長意願。其次是19到29歲的大學生和職場新鮮人。

博客來表示，電子書銷售最好的是商業理財類，職場工作術與成功法是近年讀者偏好的主題，其次是心理勵志類，逃離情緒風暴、找尋自我的主題受讀者青睞，像是《我可能錯了》、《MBTI 我，和我的使用說明書》。

而韓系療癒小說彷彿周遭可見的角色與溫暖的故事筆觸，牽引著讀者渴求連結的共鳴，仍為今年文學小說暢銷主力，如《不便利的便利店》。從人生半途駐足回望，敘寫面對生死醫病、長照等議題也廣受讀者關注，如《自成一派》。

根據博客來電子書、有聲書銷售分析顯示，晚間10點至11點是電子書的最熱門閱讀時段，而有聲書則在睡前23點最受歡迎。

不同族群的生活型態帶來多樣閱讀偏好。上班族的購書高峰時段出現在晚間10點至12點，其次是上午10點至11點。而清晨7點至8點是晨型人的閱讀時段。

上班族在通勤時偏好商業、心理和文學類書籍。中午11點休息前、下午4點至6點放學後以及晚間8點至10點睡前，則是童書和青少年文學的閱讀高峰時段。深夜0點至2點，則是狂熱閱讀輕小說和漫畫的時段。

博客來的電子書在海外市場的業績中，有6成來自港澳地區，其中馬來西亞成長顯著。海外銷售五大類型分別是商業理財、心理勵志、人文社科、文學小說、宗教命理。