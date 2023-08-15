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健康主題館／酪梨配特定蔬果 營養更加分

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
酪梨營養價值高，可降膽固醇、防三高、助減重。圖／123RF
酪梨營養價值高，可降膽固醇、防三高、助減重。圖／123RF

● 含單元不飽和脂肪酸，助降膽固醇、控制血糖

● 脂溶性植化素、維生素含量豐富，可抗老、抗發炎

● 富含油脂，有潤腸作用、助減重

有森林中的奶油美稱的「酪梨」，因其富含油脂、脂溶性植化素、葉酸等維生素與礦物質，曾被金氏世界紀錄認定是最營養的水果。台灣每年六到九月為酪梨的產季，除了打成酪梨牛奶，與特定蔬菜一起享用，其營養價值會更加乘。

酪梨5大營養價值：

1.預防心血管疾病

酪梨可以這樣吃 資料來源／陳詩婷
酪梨可以這樣吃 資料來源／陳詩婷
酪梨雖是水果，但從營養成分來看，70%以上的成分都是油脂，因此被歸類為「油脂與堅果種子類」。酪梨與橄欖油一樣，含有豐富的單元不飽和脂肪酸，研究發現，這些脂肪酸對心血管非常有益，有助降低總膽固醇，提升高密度脂蛋白膽固醇（HDL），防止動脈硬化、心臟病等好處。糖尿病患者若能在飲食中搭配酪梨，還有助於控制血糖與三酸甘油酯。

2.幫助脂溶性維生素吸收

維生素E、β胡蘿蔔素、玉米黃素、葉黃素等脂溶性維生素，得要透過額外攝取油脂，才能完整吸收；但酪梨本身富含油脂，同時含有這些營養素，比起其他的蔬果更有助人體吸收。若攝取番茄、南瓜、玉米、紅蘿蔔等脂溶性維生素高的蔬果，不妨搭配酪梨一起享用，能得到相得益彰的作用。

3.抗氧化、抗發炎

酪梨富含維生素C、維生素E，以及各種脂溶性植化素，有助降低自由基對身體的損壞，達到抗老、抗發炎等作用。研究發現，若能定期食用酪梨，將有助身體建立完善的抗氧化機制，包含保健視力、預防三高、乳癌等多種慢性病的發生。

4.有助腸道健康

酪梨富含油脂，具有潤腸作用，加上纖維質含量高（每100公克的酪梨，富含6.7公克的纖維），有助腸道益生菌的繁殖，對於腸道、消化系統都有好處。

5.有助體重控制

酪梨是油脂，竟然可以減肥？研究發現，體重過重者午餐吃下半顆酪梨，可以降低食欲長達5個小時之多。這是因為油脂可以增加飯後飽足感，卻不會影響血糖的升降。愈來愈多研究發現，真正讓人發胖的物質是醣類，所以吃酪梨時，若能同時搭配低醣飲食，減重效果更佳。不過，酪梨本身是油，一日攝取量建議不要超過半顆，否則過量仍有發胖的可能。

酪梨 脂肪 膽固醇

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