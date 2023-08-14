朵拉長征1萬公里 彭啟明：生命期近3周是長壽颱

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年第8號颱風朵拉已經長征超過1萬公里，預期生命期將近3周，算長壽颱風。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
今年第8號颱風朵拉已經長征超過1萬公里，預期生命期將近3周，算長壽颱風。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

朵拉颱風已降為輕度颱風，距離台灣5190公里，相當遙遠。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年第8號颱風朵拉已經長征超過1萬公里，它遠來自於加勒比海，非常遠，雖然不影響西太平洋陸地，但還是值得留個紀念。朵拉是7月底在加勒比海生成，預期生命期將近3周，已經算長壽颱風。

彭啟明說，西太平洋在1994年曾有個約翰颱風，同樣是颶風移過來，但後來又移回東太平洋，從 8月11日至9月13日，超過4周的生命期。

彭啟明表示，在2023年印度洋有個Freddy氣旋，從印尼南方一直跑到馬達加斯加，登陸非洲莫三比克兩次，對當地造成重創，這是生命期最長的系統，超過5周，從2023年2月5日至2023年3月14日。

網友表示，「神奇的長壽颱風，逛地球好像在逛街」、「橫跨太平洋適合也順勢助長夏威夷茂依島的野火」。

颱風 彭啟明

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