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中元節未到豬價已狂漲近百元大關 業者：近期將達高點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國內毛豬昨天價格每公斤平均批發價99.69元，今天多處價格更突破每公斤100元，創歷史新高。本報資料照片
國內毛豬昨天價格每公斤平均批發價99.69元，今天多處價格更突破每公斤100元，創歷史新高。本報資料照片

距離中元節還有半個月，但豬肉價格卻大漲，根據農業部畜產行情資訊網顯示，國內毛豬昨天價格每公斤平均批發價99.69元，且多處單日交易價格更突破每公斤100元，創歷史新高，豬協指出，假日價格會較高，但一個月前就期待會漲價，預期這幾天價格會達到高點，愈接近中元節反而價格可能會下修。

8月11、12日規格豬每公斤平均價格分別為98.58元及99.69元，價格直逼百元大關，宜蘭、新北、新竹、南投、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮單日交易行情每公斤平均批發價破百元，其中宜蘭價格來到每公司平均價格102.35元、台南善化每公斤平均價格101.67元、屏東每公斤高達104.42元。

中華民國養豬協會理事長楊杰表示，假日的價格因為沒有冷凍廠的毛豬加入拍賣會增加3至4元，對於豬價持續上漲，「理論上應該更早之前就該漲價了」；過去飼養成本60多元時，平時豬價約70元上下，到了端午節至中元節期間，這段價格豬價會到高點，價格漲到80多元，才能彌補養豬戶虧損，前2年的情況均為如此。

楊杰指出，今年情況較為異常，除了受到飼料價格持續在高點影響，公司、水電等價格也持續上漲，光是勞務基本薪資就漲了1成，加上之前很多小豬遭受下痢病影響死亡數增加，整體飼養成本已漲到80多元，但今年端午節後，豬價仍維持在90多元，讓不少養豬戶情況吃緊。

楊杰表示，根據過往經驗，今年大家一個月前就期待漲價，但一直沒漲，或許是政府為了平抑物價做了措施，養豬業者只能靜觀其變。看到近期豬價上漲，當然會有所期待。雖豬價上漲恐帶動其他價格也增長，但他強調價格漲幅並非業者操作，主要是受到供需及大環境的影響。

至於價格是否一路漲價到中元節，楊杰說，端午節至中元節這段期間為豬價最好的時候，今年端午節後沒漲，現在開始有點漲幅，近期豬價回來到高點，平均價格甚至破百都有可能。但愈接近中元節價格就會愈平緩，甚至會下修，畢竟需求量已沒那麼多，「只希望價格能跟隨自由市場走向，不要有人為干預」。

豬價 均價 端午節

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