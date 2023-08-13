雙颱朵拉、蘭恩最新動態曝 專家：周三起雨勢再增大

西南風還是持續影響，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，迎風面中南部地區受到台灣海峽雲層移入的影響，有局部短暫陣雨出現機會，因為雲層移動較快，且發展性較低，預估降雨量不大。

吳聖宇說，其他地方還是要注意午後的降雨情況，預報資料來看，平地受到的影響較小，但是山區局部單點仍有可能出現短時較大雨勢，前往山區活動特別注意天氣變化。

因為降雨減少，溫度開始升高，他說，尤其大台北、花東地區要留意沉降增溫作用可能造成的高溫現象，有出現36度或以上高溫發生的機會。

明後天西南風的水氣仍然較少，天氣狀況大致維持，吳聖宇表示，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地方午後局部熱對流雷雨，熱對流生長的地方可能局部單點較大雨勢，整體來看發生大雨的可能性較低。溫度較為偏高，特別是可能出現沉降增溫的大台北以及花東縱谷一帶，要留意高溫。

吳聖宇表示，周三起到周五低壓帶再度變得比較活躍，西南風帶來的水氣也增多，降雨的情況可能再度變得明顯。包括迎風面的降雨以及午後熱對流發展都會變得旺盛，又會有局部較大雨勢出現的可能性。

吳聖宇說，下個周末太平洋高壓增強，低壓帶遠離，水氣減少，風向也漸轉東南到偏東風，天氣型態才會穩定下來，恢復到山區有局部午後雷雨的夏季天氣型態。

吳聖宇說，目前海面上有兩個颱風，包括明後天可能逐漸接近並且侵襲日本的蘭恩颱風，以及昨天跨過換日線、插隊成為今年第8號颱風的中度颱風朵拉。

他表示，未來2-3天要前往日本的民眾，注意蘭恩颱風可能造成的影響，尤其是要前往關西以及名古屋一帶的朋友要特別注意。