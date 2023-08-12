嚴重鼻塞、呼吸中止夢中驚醒 檢查驚見「鼻孔被堵死」

一名27歲的陳先生，患有鼻中膈彎曲，也因為長期嚴重鼻塞，引發呼吸中止症，常常睡覺一半驚醒，嚴重影響睡眠品質，日前赴三軍總醫院求診，醫師檢查發現，陳先生一邊鼻孔「完全被堵住」，幾乎不可能有氣通過，另一孔則是鼻甲肥厚，經過總院及分院綠色通道模式，該名患者於松山分院接受手術，進行鼻中膈矯正及鼻甲縮減，解決長期以來的鼻塞問題。

三軍總醫院耳鼻喉頭頸外科部睡眠外科主任邱逢翔表示，鼻中膈是由鼻骨與上下側軟骨、鼻中膈軟骨與鼻翼軟組織組成，宛如四塊拼圖拼湊而成，人類長大過程中，軟骨及骨頭也會同步長大，若其中一塊拼圖成長速度較快、另一塊較慢，則可能發生鼻中膈彎曲。常見造成鼻中膈彎曲的原因，包括外力撞擊創傷等。鼻中膈手術原理，主要將鼻中膈彎曲部位切除，使其恢復正常結構。

邱逢翔指出，民眾常見的鼻塞問題，包括鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚、鼻竇炎等，若患者本身鼻子過敏，可能加劇鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚，像是有些民眾起初鼻結構正常，卻因為過敏體質，使得鼻息肉、鼻甲慢慢增生變大，造成鼻中膈彎曲，且鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚兩者常同時合併產生，病人常會輪流「兩孔塞」，如要接受手術矯正鼻中膈彎曲，大多同時會縮減鼻甲，而手術是切除鼻中膈彎曲處，大多建議18歲後再進行。

該名27歲陳先生案例，因為嚴重鼻塞，幾乎每天都像「重感冒」，睡覺時因為呼吸不順，只能靠嘴巴呼吸，導致每次睡覺起來口乾舌燥，此外又因為鼻塞而導致打呼，併發嚴重呼吸中止症，睡一睡容易「驚醒」，導致睡眠品質不佳，無法維持精神狀態，包括生活品質、工作表現都受影響，雖然2、3年前曾赴其他醫院就醫檢查，醫師也建議他應開刀治療，但礙於工作繁忙，到今年才有餘力接受手術。