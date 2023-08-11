空汙、超抽地下水、農地違章 環團： 反對榮成紙業違法擴廠

身為全球第四大工業造紙公司、也是MOMO、蝦皮紙箱主要供應商的榮成紙業，二林總廠正在彰化縣府申請擴廠。彰化縣環境保護聯盟、環境權保障基金會今揭露，榮成二林廠長期違法擴廠，廠區逾半是農地違建，同時長年超抽地下水、汙染農地水源，更帶來空汙惡臭，現在卻以「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」、「興辦工業人申請利用特定農業區之毗連非都市土地擴展計畫及用地處理計畫」鑽漏洞，環團堅決反對違規慣犯擴廠。

環境權保障基金會研究員許博任指出，該5.3公頃農地早就被榮成違規使用，榮成擴廠計畫，大部分用地沒有新增廠房，形同是「假擴廠，真既存違章合法化」，已違反審查辦法第3條擴廠定義，也違反處理計畫第13點第二目申請擴廠土地無先行違規使用的規定，再者，廠區位於彰化縣二林鎮廣興農地重劃地區，屬投資重大農業改良設施、土地面積完整達25公頃且農業使用面積達百分之80，依處理計畫第4點、 第5點規定，不得申請毗連擴廠，明顯是違法擴廠，應立即停止。

許博任進一步指，據榮成紙業2021年CSR報告，2017至2021年間榮成二林廠地下水年度實際取水量皆超過2200千噸，但榮成紙業合法地下水權狀，許可的年度總取水量僅約1790千噸，疑似長年超抽地下水。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，彰化榮成紙廠只有部分土地是合法丁種建築用地，其他都是這45年間不斷違法擴張使用，目前二林榮成占地面積18.62公頃，其中合法用地才8.51公頃，違規使用就占總面積54%，等於有一半以上都是農地違建。

吳慧君也痛批榮成二林廠是汙染產業，排放口廢水長期都是橘黃色，味道刺鼻令人噁心想吐，也因長期超抽地下水，緊鄰墓地明顯下陷低於道路，附近農民抽取的地下水不但呈橘紅色，也因榮成搶水導致水源不足，農民抽取的地下水深度已是過去的三倍深。財團法人淨竹文教基金會董事長林聖崇也批評，彰化地層下陷的罪魁禍首就是榮成紙業，若繼續放任榮成超抽，彰化未來滯洪區會在二林，其他地方不會淹水，全流到二林。

許博任另指出，二林廠現在申請將長期違規使用的農地違建合法化，未來鍋爐不只規畫要燒煤，還要燒SRF事業廢棄物(4000噸/月)跟汙泥(300噸/月)，廢氣中的有害物質恐怕更難以掌握。地方政府過去毫無作為，放任高汙染產業在特定農業區違法擴張，已非常失職，現在更不應核准榮成長期的違規合法化，環團要求榮成農地違建應回復原狀，停止違法擴廠，並立即改善污染問題。

立委洪申翰則分享親身的榮成二林廠的經驗。他說，光是拉下車窗短短幾分鐘，就感受到惡臭空氣，久久無法散去，讓人極度想吐。檢視榮成2010年至今紀錄，違反了117次環保法規，挨罰金額超過1200萬，其中100次是違反空汙法，他認為，彰化縣政府長期包庇榮成，現在又要為汙染慣犯開後門，不應該用毗連方式，放任惡質廠商鑽漏洞，也對現行工輔法機制造成反向效果，不只是地方政府，中央部會也應慎重審查。