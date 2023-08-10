秀傳總裁黃明和捐贈北榮千萬獎助金 雙方合作讓國人呷百二

有感於台北榮總為國家級醫學中心，肩負國家公共衛生與醫療政策推動重責，秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院總裁黃明和今天捐贈新台幣壹千萬元，今天上午10時舉行「千萬感謝千萬愛」捐贈儀式，由台北榮總院長陳威明代表接受，秀傳醫療體系將與台北榮總並肩作戰，讓國人「健康沒問題 呷百二」。

黃明和表示，希望能為民眾健康貢獻心力，陳威明由衷感謝黃明和的善行義舉，將善用千萬專款，與秀傳醫療體系攜手合作。陳威明表示，黃明和回鄉行醫，立志在彰化建立類似美國梅約醫學中心的一流醫院，高瞻遠囑，引進各項國內最先進的醫療設備，率先成立機器人輔助手術訓練中心，引領台灣醫界。

去年8月1日，台北榮總與秀傳體系簽訂合作協議，至今已一年，進行多項醫療合作及人才交流，未來雙方將持續合作，守護國人健康。此次收到善款，台北榮總將用於補助同仁在國內參加各項研習，精進技能，造福病人。

秀傳醫療體系於2008年成立亞洲第一個遠距微創手術訓練中心，至目前為止訓練將近2萬人。黃明和對醫界貢獻良多，擔任立委時催生全民健保，並於厚生會設立醫療奉獻獎，北榮的牛道明主任、王署君副院長分別於前年及去年獲得殊榮。

秀傳醫療體系執行長黃靖媛表示，台北榮總在臨床、教學及研究成就卓越。疫情期間擔任國家防疫重責，守護國人健康；建置世界最先進的重粒子癌症治療中心，更培育無數優秀醫療人才。會後黃明和等人也參訪台北榮總重粒子癌症治療中心。