桃園越法麵包489人通報不適 食藥署：「3食品」驗出沙門氏菌

桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」食物中毒案，衛福部食藥署今例行記者會說明，目前通報人數共489人，354人就醫，有32人住院中。食藥署副署長林金富表示，目前已於3件食品檢體驗出沙門氏桿菌，並針對該業者裁罰54萬元，後續將持續進行異國料理專案稽查作業。

食藥署今針對桃園越南法國麵包食安事件進行說明，林金富表示，食用後發生食品中毒案件，食藥署向所轄衛生局了解，目前已有7件人體檢體及3件食品檢體驗出沙門氏桿菌。沙門氏桿菌為常見導致食品中毒之病原菌之一，廣泛分布於自然界中，若業者食品衛生安全觀念不足，水源、環境、病媒鼠、蟑及感染者的排泄物都會成為汙染源，寵物也可能成為傳播來源。

食藥署食品組副組長鄭維智指出，沙門氏桿菌常出現在「蛋類、乳品、肉類」，其中像是生菜沙拉用到的「蛋黃醬」、提拉米蘇等，當中的蛋類並未煮熟，因此沙門桿菌汙染的風險較高。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，食藥署今年預計啟動25項專案稽查，將已完成11項專案，沙門氏桿菌高風險食品抽驗中，1720件高風險產品抽驗結果並未檢出違規，目前仍有14項專案、3000餘家業者陸續進行稽。

同時，劉芳銘說，原先預定9月至11月啟動的「異國料理餐廳稽查專案」，因應本次事件，提前至今日啟動，並將針對「即食」品項加強查驗，其餘則依照規定檢查食品業者登錄、產品責任險、食品良好衛生規範（GHP）準則、直接供應飲食場所供應特定食品之標示、食品有效日期管理及食品業者保存來源文件、定型化契約等項目，並實施抽樣檢驗，倘查有違反食品安全衛生管理法相關規定行為者，將依法處辦。

林金富說，發病潛伏期約6至72小時，患者之臨床症狀主要為噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒及頭痛等，約持續4至7天，嬰兒、老年人及免疫力低下者通常症狀較為嚴重，容易因菌血症而引發其他嚴重併發症。