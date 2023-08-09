開學腸病毒高峰 家長憂假不夠請

九月開學將迎腸病毒高峰期，令雙薪育兒家長憂心忡忡，深怕假不夠請，孩子沒人照顧。托育政策催生聯盟昨呼籲勞動部，應儘速修正性別工作平等法、就業保險法，升級現行育嬰假制度，允許家長以「日」或「小時」請領，且用到小孩滿八歲，減輕雙薪爸媽的煎熬。

托盟發言人黃喬鈴表示，現行規定，若同班級一周內二名兒童確診腸病毒，應停課七天。托嬰中心、幼兒園收托兒童數多，家中育有兩位以上孩子，交叉感染機率高，停課往往不會只有一次，但雙薪爸媽特休假、家庭照顧假根本不夠用，應放寬規定。

台灣家長教育聯盟常務監事謝國清表示，二年前曾提出彈性育嬰假建議，國外已在實施，國內卻無動於衷；婦女新知基金會秘書長覃玉蓉強調，特休假是要讓勞工休養生息，呼籲勞動部不要再回可用特休假顧家庭。

勞動部條平司副司長王金蓉表示，台灣未滿五人的企業占八成、未滿卅人企業佔九成七，若員工以小時、日請育嬰留停，勢必會面對人力調配問題。將持續搜集意見、審慎評估。