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傳周永暉任董座…台鐵工會力挺杜微 強調「台鐵人非政治傀儡」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
現任台鐵局長杜微。圖／本報資料照片
現任台鐵局長杜微。圖／本報資料照片

台鐵明年掛牌公司，董事長、總經理人員未出爐，日前傳由中華顧問工程司董事長、曾任台鐵局長的周永暉出任董事長。台灣鐵路工會今發出聲明，力挺現任台鐵局長杜微出任董座，還強調台鐵人絕非「短期過水、政治傀儡」等，台鐵基層出身、從一而終者，才是基本條件。

台灣鐵路工會聲明指出，台鐵公司化是以安全與永續經營為目標，台鐵轉型公司之初，處於動盪不安、尚待磨合，無論總經理甚至董事長，須有台鐵基層經驗的台鐵人擔任。

台灣鐵路工會表示，台鐵人絕非短期過水、政治傀儡等，而是台鐵基層出身，從一而終者，才是基本條件。現任台鐵局長杜微出身台鐵基層，「對台鐵情感已無須質疑」，再者工會觀察其在子法協商過程，皆能與工會溝通無礙達成共識，由他出任能穩定員工士氣，亦能帶來安定、安全，對永續發展具正面意義。

台灣鐵路工會呼籲，首任董事長應具台鐵基層經驗、尊重工會意見，並可為台鐵改革後，帶來安全、安定、勞資和諧，穩定台鐵永續為首要人選。

中華顧問工程司董事長周永暉。圖／本報資料照片
中華顧問工程司董事長周永暉。圖／本報資料照片

台鐵 杜微 周永暉

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