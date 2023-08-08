缺零件不用回天上拿 小耳症女孩變義賣會模特兒

1歲6個月的菲菲笑得燦爛、可愛，和藝人王傳一拍攝宣傳照，變身義賣會模特兒，有單側小耳症的她，是媽媽堅持「缺少的零件不用回天上拿」，從未想過終止妊娠，選擇留下的寶貝。

台灣每年有約300名先天顱顏缺陷的新生兒出生，迎接新生命的喜悅與聽到噩耗的衝擊，就像許多顱顏家庭，菲菲媽媽在懷孕23週時知道菲菲有小耳症，自責又難過，時常摸著孕肚偷偷掉眼淚，菲菲在孕期沒有帶給媽媽太多不適，在肚子裡非常活潑，彷彿透過胎動告訴媽媽不用擔心。

現在的菲菲還是大人眼中的乖孩子，是托嬰老師口中，看到同學難過哭泣時，會主動去安慰人的貼心寶貝，但其實曾經有一段時間，菲菲小耳朵總被藏進帽子才能外出，因為菲菲的家人漸漸明白，每個生命都是獨一無二的，外出的菲菲不用再遮掩獨一無二的小耳朵。

羅慧夫顱顏基金會今天下午舉辦「魔法兔安撫巾」開賣記者會，和菲菲拍攝宣傳照的愛心大使王傳一說，未來會告訴女兒，先天顱顏缺陷的小朋友是在媽媽肚子裡受傷了，但醫師叔叔可以把他們治好，只剩淡淡疤痕。每個人都不一樣，有的眼睛是單眼皮，有的戴近視眼鏡，要尊重不一樣。

羅慧夫顱顏基金會表示，多功能「魔法兔安撫巾」將沙沙紙縫製娃娃內層刺激新生兒聽覺，邊角縫製亮色標籤刺激新生兒視覺發展，外觀更特地規劃長短不同的耳朵造型，讓孩子能從小學習尊重差異，邀請社會大眾支持認購。