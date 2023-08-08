獅頭山步道整修設施後重新開放 眺望新店全區美景

位於新北市新店區的獅頭山步道，是新北知名景點，新北市觀旅局爭取中央經費，整修步道涼亭設施、優化觀景平台、休憩座椅及扶手欄杆等，利用山林減法設計，梳理周邊休憩環境，將獅頭山逍遙亭重新改造為視覺乾淨和安全舒適的空間，目前已經開放使用。

新店獅頭山海拔210公尺，位於碧潭旁與都市相鄰的登山步道，全程來回約2小時，遊客搭乘至捷運新店站下車，走文中路至仁能家商登山口石梯起登。

獅頭山與三個山峰相連，每個山峰設有涼亭觀景台，可停留歇息，步道兩側林蔭茂密，也能不時看到可愛的松鼠，自然景觀相當豐富。獅頭山逍遙亭眺望平台重建修繕後，讓山友可以在炎炎夏日，於樹蔭下擁有適當的空間環境，輕鬆享受獅頭山，飽覽新北市區登山樂趣逍遙遊。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，此次工程重建獅頭山步道逍遙亭觀景平台，該處視野遼闊，可俯瞰新店市區遠眺綿延山峰，碧潭風景區也能盡收眼底。本次工程整建年久的涼亭平台設施，讓山頂眺望點煥然一新，包含眺望平台面板更換、優化護欄並同時可降低維護管理成本、基礎鋼構除鏽上漆延長使用年限、新設階梯看台及休憩座椅增加眺望空間等。