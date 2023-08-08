胎兒死亡率9成 長庚研究：致命腎病全台23萬人帶有基因

「自體隱性腎小管發育不良」過去被認為是罕見的腎臟疾病，但林口長庚醫院兒童腎臟科主治醫師曾敏華研究團隊發現，全台約有23萬人帶因，每4萬名新生兒中就有1人罹病，且致死率高達9成。他表示，該疾病致死率極高，加上目前並無有效治療方式，產前篩檢相當重要，若確認胎兒帶病可即時終止妊娠，並於下一胎懷孕前透過優生醫學避免產下帶病嬰兒。

曾敏華表示，自體隱性腎小管發育不良是一種自體隱性遺傳疾病，若父母均為帶因者，則胎兒四分之一機率罹病，與性別無關。此疾病過去被認為是罕見的遺傳性腎臟疾病，病因為腎素-血管收縮素系統蛋白基因突變。臨床表現包括羊水減少、嚴重低血壓、腎功能衰竭、續發性肺部發育不良。目前並無可治癒的藥物或方法，罹病者幾乎全數死亡。

他指出，由於羊水缺少時胎兒腎臟超音波仍表現正常，婦產科醫師不易朝向腎臟疾病診斷；低血壓症狀則容易誤認為休克，導致疾病被低估。罹病胎兒出生後肺部發育不全，且檢驗報告呈現腎臟衰竭，使用呼吸器、升壓藥均無顯改善，死亡後組織切片對照可見，腎臟組織明顯發育不全。

曾敏華說，過去6年長庚共收治6例患者，其父母均無血壓低下病史，也沒有近親結婚的狀況，經基因檢測發現父母均帶有同一基因缺陷，且位於相同位置，「如果是罕見疾病，為何6年就有6個病人，我猜想帶因率應不低。」

「分析長庚體系基因庫，發現500筆健康成人基因資料中，有6人帶因。」曾敏華表示，長庚團隊進一步設計創新基因診斷方法，傳統方法檢測時間須要48小時，且每次只能檢測一到十件，此診斷方式僅約3小時，每次可處理400個檢體，成本壓低至5美金，為傳統方式的25分之1。

曾敏華表示，團隊以此創新基因檢測工具分析台灣5000位台灣健康受試者發現，台灣人基因異常帶原率高達1%，推估台灣23萬人帶有此基因變異，推算每4萬名新生兒中，就有1名罹病；若母親帶因，則生下帶病新生兒的機率為400分之1。

曾敏華表示，育齡婦女若曾發生羊水過少、新生兒不明原因死亡、新生兒極度低血壓3種情況，即可能是基因帶原者，若有計畫懷孕，建議進行產前基因篩檢。林口長庚醫院兒童內科部部主任朱世明則說，父母並無明顯特徵，凸顯優生保健重要性，長庚體系將持續針對懷疑帶因的個案進行篩檢，蒐集臨床證據，未來爭取納入衛福部國健署產前篩檢項目。

曾敏華也說，長庚醫療體系收治的病患中，有2例終止妊娠，其餘案例中僅有一位存活。影響存活的條件包括肺部成熟度、基因缺陷的程度。該患者羊水減少發生在懷孕晚期，肺部足夠成熟，並使用類固醇刺激缺陷基因製造。該名孩童已經五歲，但腎功能僅有一般人的30%，且身材較為瘦小。

林口長庚醫院副院長邱政洵說，少子化時代「每個新生兒都是寶」，遺傳性疾病是新生兒致死重要原因，若能透過精準醫學進行篩檢、產前諮詢；若已產下孩子，隨醫療進步，未來透過移植、基因醫學都有機會改善疾病。