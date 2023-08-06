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農業部剛升格就缺蛋調漲價格？北市蛋商公會否認：沒聽說

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農業部剛升格就缺蛋調漲價格？北市蛋商公會否認：沒聽說

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
據中華民國養雞協會指出，下周蛋價恐調漲2至3元，但還需等下午委員會決議結果。本報資料照片
據中華民國養雞協會指出，下周蛋價恐調漲2至3元，但還需等下午委員會決議結果。本報資料照片

國內蛋荒今年6月因雞蛋產能回穩而緩解，據中華民國養雞協會指出，因天氣炎熱、老母雞大量淘汰等，產蛋率無顯著提升，蛋價恐漲2至3元；北市蛋商公會理事長林天來表示，沒聽說要漲價，也沒有要召開會議。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3188萬隻蛋雞投入生產，雞蛋日生產量11萬3500箱（每箱約2百顆），與前幾周相比未有顯著提升。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，由於老母雞的飼養及飼料成本幾乎快打平，加上天氣炎熱、各地老母雞正在大量淘汰，導致產蛋率不佳，今天下午會和台北市蛋商公會討論，下周蛋價恐調漲2至3元。

據了解，中華民國養雞協會與台北市蛋商公會原本上周就要調漲蛋價，但因農委會8月1日升格農業部，官方要求凍漲，並以進口蛋仍有大量庫存為由，希望維持現有蛋價。

黃榮珍指出，全台各地目前都有蛋商在調蛋的情況，連最大產區的彰化也不例外，由於消費者仍以國產新鮮雞蛋為選購優先，進口雞蛋買氣不高，面對用蛋緊張情況幫助有限，盼蛋價能回歸市場機制；至於中元節是否缺蛋還需觀察。

對於下周蛋價是否調漲一事，台北市蛋類商業同業公會理事長林天來說，沒有聽說要漲價，也沒聽說要開會。

中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福說，產業界對於蛋價是否漲價意見不一，有人認為應等庫存的進口雞蛋消化到一定程度再來討論是否調漲，但也有人認為應回歸市場機制，以因應生產成本，但目前還未接獲漲價消息，今天也沒接獲要開會的消息，蛋價將維持產地價每台斤40.5元及批發價50元。

針對庫存的進口雞蛋買氣不佳，不具名產業界人士表示，先前缺蛋情況嚴峻，因此需要進口雞蛋來彌補缺口，這是他們首次遇到這種情況，當時急於滿足消費者需求，因此進口蛋直接進入市場銷售，但是第一次處理，因此退冰處理上有瑕疵，讓消費者對進口蛋的品質有疑慮，導致買氣不佳。

不具名產業人士說，現在已熟練如何處理庫存進口蛋，不會出現瑕疵問題，另考量消費者仍以國產新鮮雞蛋為優先購買，因此會調整將庫存進口蛋拿去做加工，而要去加工的國產雞蛋則直接銷售至市場。

針對下周蛋價調漲一事，農業部畜牧司副司長李宜謙表示，這是錯誤的訊息，經農業部確認今天並沒有要召開蛋價委員會，下周也沒有要調漲蛋價，強調目前就蛋的需求而言是淡季，且供需持平；李宜謙說，開學前因為要配合營養午餐，蛋的需求量才會增加，但目前還早，業者也會配合產銷計畫準備。

蛋價 雞蛋

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