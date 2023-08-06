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降肥胖率／營養促進法卡關多年 專家批無作為

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
台灣高血壓、高血糖、高血脂等三高盛行率上升，與肥胖率攀升有著正相關。（示意圖） 圖／123RF
台灣高血壓、高血糖、高血脂等三高盛行率上升，與肥胖率攀升有著正相關。（示意圖） 圖／123RF

台灣高血壓、高血糖、高血脂等三高盛行率上升，與肥胖率攀升有著正相關。世界衛生組織（ＷＨＯ）提出二○二五年前，各國應提出控制「非傳染性疾病」的防治計畫，如降低肥胖率，日韓都已提出因應措施，制定國民營養相關規範，而台灣「國民營養及飲食健康促進法」卡關多年，被專家砲轟「毫無作為」。

「國健署這七年來毫無作為」台灣營養基金會董事長黃青真說，過去卅、四十年，國民營養與飲食健康相關政策未有顯著進展，「國民營養及飲食健康促進法」至今法案仍在行政院，也未投入足夠經費做營養教育，國健署稱與教育部合作向下推廣，但課本中連營養基本觀念都沒教，「營養教育是完全失敗」。

黃青真說，營養學界過去受政府委託，定出每日飲食指南，國健署後續再推出「我的餐盤」口訣，雖朗朗上口，但籠統說法無法適用所有的人。以自身為例，計算自己的拳頭約為一八○毫升，若依「每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多」口訣換算，實際攝入熱量比每日飲食指南高出三、四百大卡。

台灣肥胖醫學會去年針對全台廿歲以上成年者進行肥胖認知調查，有效份數達一二二五份，結果顯示，近七成同意肥胖是慢性病，但近五成不清楚肥胖定義。

衛福部長薛瑞元表示，「國民營養及飲食健康促進法」衛福部版本已送行政院，但行政院版尚未出爐，下個立院會期會列優先法案。

肥胖 行政院 慢性病 高血壓

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