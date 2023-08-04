樂齡瑜珈協會舉辦公益講座 金溥聰將分享學習瑜伽歷程

知名藝文空間「非常廟」（VT）前執行總監陳文祺遭指任教大學時涉嫌性騷擾與性侵女學生，也有部分狀況看似師生戀。婦團指出，即使是師生戀，只要老師與學生各種評分評選有關，彼此就是權勢不對等，都有違教師專業倫理，「MeToo不盡然都是被性騷性侵，也可能是遭玩弄。」

2023-08-04 14:00