樂齡瑜珈協會舉辦公益講座 金溥聰將分享學習瑜伽歷程
台灣樂齡瑜珈協會將於2023年8月4日舉辦「慢老人生瑜珈護航」公益講座系列第一場，協會榮譽理事長金溥聰也將蒞臨致詞，和社會大眾分享他學習瑜珈的心路歷程。
這場公益講座大師雲集，有來自荷蘭的教育家唐睿謙老師，在講座中分享大腦科學在瑜珈中的運用，以及如何透過瑜珈練習改變荷爾蒙和情緒傾向，成為一個喜悅平和的人。國家級教練甘思元先生則從萬物相互依存的觀點出發，闡釋整體健康如何靠人的自利利他之心而完成。飲食專家余金龍則和大家分享健康飲食的行動指南。
協會指出，在台灣即將邁入超高齡社會的此刻，如何「健康老化」是紓緩社會高齡化問題的最佳策略，積極面對老化則是重要關鍵。而透過規律的瑜珈練習，能夠讓長者享有健康的生活「達到身體、精神和社會適應上的完好狀態，而不僅僅是沒有疾病或者不虛弱」(WHO對健康的定義)，從而紓解人口老化對長者本人、及其家庭與社會所帶來的問題。
講座活動資訊
活動時間：8月4日（五） 19:00-21:00
活動地點：台北市民生東路二段141號8樓（布克講堂）
活動費用：免費
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