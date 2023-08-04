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24歲男業務拿不起杯子竟是瘤 左腕尺骨被吃空一大塊險截肢
24歲陳姓男業務因左手痛，連拿杯子喝水也吃力，就醫才發現左腕尺骨遠端完全被腫瘤侵犯，骨頭被腫瘤吃空了一大塊，且發生病理性骨折，醫師發現他罹患罕見的尺骨遠端「骨巨細胞瘤」第三期，經接受尺骨末端截骨手術切除腫瘤、韌帶重建手術後康復出院，術後近一個月終於可以拿起杯子了。
烏日林新醫院骨科主任謝博欽說，骨巨細胞瘤常見於20至40歲年輕族群，臨床上皆因症狀不明顯且無痛感，初期X光也不易判讀；雖然骨巨細胞瘤屬良性骨瘤，但腫瘤生長非常快速，且易復發，更可能會轉移至肺部，故臨床上類似惡性骨癌，若是延誤治療後果不堪設想。
陳姓業務員說，他一年多前發覺運動打籃球時左手腕稍微不適，工作搬重物使不上力，直至3個月前症狀逐漸明顯，左腕外側腫起來且重壓時會痛，連拿杯子喝水也吃力，原本以為是肌腱拉傷，還去復健，但都不見好轉，想到醫學中心求治，但檢查要等2個月，因此趕緊向烏日林新醫院骨科治療，還好及時就診，否則手腕就要全部被吃掉必須截肢了。
謝博欽說，陳姓病患的骨巨細胞瘤約有5公分，已經侵犯到骨頭外的肌肉和韌帶，且尺骨神經已被腫瘤壓迫，再加上陳姓病患短短三個月內二次照X光，發現腫瘤侵犯的範圍擴大，必須立即安排手術。陳姓病患術後先不能搬重物及伏地挺身，本來拿不起杯子現在可以拿，需於門診追蹤3年，確認沒有肺轉移及復發，才能認定為痊癒。
謝博欽說明，骨巨細胞瘤分三期，腫瘤如未完全撐破骨頭，屬第一期，第二期腫瘤則已侵犯到骨頭外層(皮質骨)；第三期則出現病理性骨折，骨頭外層已破裂並形成軟組織腫瘤，第二至第三期腫瘤治療上宜將整段骨頭切除後重建以避免復發及肺轉移。
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