24歲男業務拿不起杯子竟是瘤 左腕尺骨被吃空一大塊險截肢

24歲陳姓男業務因左手痛，連拿杯子喝水也吃力，就醫才發現左腕尺骨遠端完全被腫瘤侵犯，骨頭被腫瘤吃空了一大塊，且發生病理性骨折，醫師發現他罹患罕見的尺骨遠端「骨巨細胞瘤」第三期，經接受尺骨末端截骨手術切除腫瘤、韌帶重建手術後康復出院，術後近一個月終於可以拿起杯子了。

烏日林新醫院骨科主任謝博欽說，骨巨細胞瘤常見於20至40歲年輕族群，臨床上皆因症狀不明顯且無痛感，初期X光也不易判讀；雖然骨巨細胞瘤屬良性骨瘤，但腫瘤生長非常快速，且易復發，更可能會轉移至肺部，故臨床上類似惡性骨癌，若是延誤治療後果不堪設想。

陳姓業務員說，他一年多前發覺運動打籃球時左手腕稍微不適，工作搬重物使不上力，直至3個月前症狀逐漸明顯，左腕外側腫起來且重壓時會痛，連拿杯子喝水也吃力，原本以為是肌腱拉傷，還去復健，但都不見好轉，想到醫學中心求治，但檢查要等2個月，因此趕緊向烏日林新醫院骨科治療，還好及時就診，否則手腕就要全部被吃掉必須截肢了。

謝博欽說，陳姓病患的骨巨細胞瘤約有5公分，已經侵犯到骨頭外的肌肉和韌帶，且尺骨神經已被腫瘤壓迫，再加上陳姓病患短短三個月內二次照X光，發現腫瘤侵犯的範圍擴大，必須立即安排手術。陳姓病患術後先不能搬重物及伏地挺身，本來拿不起杯子現在可以拿，需於門診追蹤3年，確認沒有肺轉移及復發，才能認定為痊癒。