「醫預法」明年上路 醫療爭議須先調解

「醫療事故預防及爭議處理法」明年元旦上路，衛福部公布施行細則及八項子法草案，未來醫療爭議事件發生後，將有醫病關懷機制，須先透過調解，調解不成才能提告。

衛福部長薛瑞元指出，期待醫預法上路之後，促進醫病關係；醫改會則表示，子法內容對醫療體系保障仍高於病人或家屬，且預告期僅卅天，恐讓新法上路出現隱憂。

為解決醫療爭議訴訟衍生醫病關係對立、高風險科別人才流失及防禦性醫療等問題，衛生署（衛福部前身）於二○○○年即提出「醫療糾紛處理法草案」，二○一八年再提出醫預法草案，歷經廿二年，去年三讀通過。衛福部日前公布施行細則及八項子法草案，預告至月底，最快九月中旬正式公告。

醫預法主要原則包括即時關懷、調解先行、事故預防。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，未來政府將委託財團法人建立醫療事故自主通報系統，醫療機構也須設醫療事故關懷小組，發生醫療爭議時，由關懷小組對病患、家屬及醫師提供協助及關懷。

醫院7天內通報

醫療機構必須在七天內主動通報，且在通報後四十五天內完成分析及改善方案；此外為避免醫院沒有通報，通報系統也提供民眾自主通報。劉玉菁說，民眾需要事故發生的六十天內通報，考量通報後要與醫療系統比對、調資料等，因此有時間限制。

地方設置調解會

未來出現醫療爭議事件，病家提告前，一定要先經過調解。劉玉菁表示，民眾面對醫療爭議常直接提出訴訟，此舉衝擊醫療體系，影響醫師投入內、外、婦兒、急診等醫療爭議多科別的意願。新法明定地方衛生局將設置調解會，醫療事故必須先經調解，調解不成立，民眾才能提告，另外，不論結果是否成立都要在十四天內回報系統。

預告期僅有30天

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，醫療對民眾而言本來就具有門檻，醫預法經醫改會等單位爭取十多年，終於等到，但醫預法去年六月通過後，原訂今年年初頒布子法，卻拖到八月才公布，預告期僅卅天。

她說，醫預法子法對病人或家屬保障不如醫療體系，包含訴訟前須經調解會調解，但強度上可能只是採法律地位較低的「調處」，雖設置關懷小組，但對品質並沒有設下規定，醫療事故發生後，民眾自主通報更限制要在六十天以內。

薛瑞元指出，醫預法施行後，希望面對醫療爭議時，先有調解制度，讓民眾或醫師遇到醫療事故時，多一個尋求專業意見的管道，不用直接進入司法訴訟，促進醫病關係。