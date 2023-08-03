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中榮感染性主動脈瘤新療法 預後更為良好 投稿國際期刊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總的感染性主動脈瘤新療法，預後更為良好，已投稿國際期刊。圖／台中榮總提供
台中榮總的感染性主動脈瘤新療法，預後更為良好，已投稿國際期刊。圖／台中榮總提供

感染性主動脈瘤是主動脈疾病中最為棘手的疾病，更是高手術風險與高復發風險感染症；為了同時達成完整切除清創之感染症治療目的，兼顧降低手術時間、彌補高風險手術之風險，台中榮總於3年前開始採用「主動脈補片治療」不但患者預後狀況良好，且無感染性主動脈瘤復發之紀錄。

台中榮總說，此治療方式在該院心血管中心主任蔡忠霖帶領下，積極研究發展，並創建為心血管團隊之標準化流程，同時亦將此一成果投稿國際期刊。

台中榮總說，1名74歲男性因高燒、腹痛，同時觸摸到右下腹部跳動性腫塊持續一周急診就醫，電腦斷層檢查發現有胸腹主動脈瘤，且血液培養長出沙門氏菌，因而診斷罹患「感染性胸腹主動脈瘤」。

經蔡忠霖與醫師黃暄喬使用創新的主動脈補片手術，先切除感染的假性血管瘤後，再施作補片修補動脈破口，術後使用抗生素治療6周後出院。經持續電腦斷層追蹤，患者的感染性胸腹主動脈瘤痊癒，血液培養也呈陰性。

台中榮總說，過去感染性胸腹主動脈瘤的標準治療為手術全切除，並進行胸腹主動脈人工血管置換手術，不但時間長且風險甚高，術後還有併發症如中風、洗腎、腸缺血相對多。近年有「主動脈覆膜支架」微創手術，卻無法完整達到感染症手術的清創目的，術後再感染與再次手術的風險亦高。

台中榮總心血管外科為達到兼具清除感染及降低手術時間與風險二個目的，採用主動脈補片手術模式，讓病人可在傳統人工血管置換與覆膜支架置放之外，有了新的選擇。

微創手術 台中榮總 患者

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