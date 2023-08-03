網紅吃素營養不良死 營養師警告少了「這類食物」要命

俄羅斯知名「素食網紅」札娜迪亞特（Zhanna D’Art），多年來推廣素食、原食等飲食概念，但近日媒體報導，39歲的她已經死亡，依醫院初步報告顯示，札娜的死因是「嚴重營養不良」。不過，目前札娜迪亞特的切確死因，仍有待驗屍報告出爐才能確定。

媒體報導，札娜推廣素食等飲食概念，認為食材「不經烹煮」才能保留原始的風味與營養，多年來年，她完全吃素，並只吃水果、葵花籽芽、水果冰沙、果汁和植物油，更因此移居到物價便宜、生產豐富水果的東南亞。

對於，札娜長期吃素，最後營養不良死亡，台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，如果依媒體報導，札娜只吃水果、葵花籽芽等食物，此營養素為澱粉及纖維質，其中缺乏最重要的營養素「蛋白質」，因蛋白質功能之一是維持身體正常免疫力，如果只是1至2天短時間缺乏，不會對身體造成影響，但長時間缺乏就會造成免疫力、抵抗力低下，容易引起感染。

蘇秀悅說，長期缺乏蛋白質後，一旦只是小小的感染，身體就會撐不住了，接著可能會引起多重器官衰竭，目前雖然不知該名網紅真正的死因，但如果長期缺乏蛋白質，確實會對健康造成影響，「必須十分小心」。

「吃素是滿不錯的事情，但重要的是均衡飲食。」蘇秀悅說，很多人認為的吃素健康，就是要多攝取蔬菜、水果的纖維質，而忽略了攝取蛋白質及飲食均衡性，導致身體免疫力低下。因此，吃素時必須互相搭配食材成為健康飲食，如黃豆蛋白質、纖維質、植物油等應均衡攝取。

蘇秀悅提醒，吃素時，一定要攝取蛋白質，素食蛋白質來源多為黃豆製品，包括豆漿、豆腐、豆乾等，如果可以吃蛋奶素，那是更好。至於，黃豆製品要如何補充？建議早餐喝一杯240cc豆漿，中午吃一份四方格的板豆腐，晚餐再吃兩塊方豆乾或一個豆包。