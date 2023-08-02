慢性共病防治／生活習慣病 個人、家庭應負責

世界各國面臨慢性病年輕化威脅，國健署擬推「國家慢性病防治計畫」，希望減少慢性病死亡率，相關學會代表齊聚會議，發表共同建言，不只政府、醫院有責任，個人更要為自身健康負責。

大家都知道運動與健康息息相關，但多數民眾被工作綁架生活，聯合報「慢病好日子─你離慢病有多遠？」網路調查發現，約四分之一上班族屬「窮忙族」，集中廿至四十五歲，平均年薪不到五十萬，每天工作逾八小時，可自主運用不到三小時，缺乏運動，凸顯出慢性病年輕化危機。

該項網路調查共蒐集一○五四名成年人生活習慣及資本資料，超過九成七受訪者每日工作時數超過八小時，六成三有兩項以上不良習慣，但大部分並未定期接受健康檢查。職場老鳥（工作年資超過十年）的不良生活習慣比率更高，兩項以上不良習慣達到六成七，近兩成已罹患慢病，或已成慢病高風險族群。

「年輕賺錢，老來養病。」糖尿病衛教學會理事長王治元表示，慢性共病有年輕化趨勢，以往五十多歲才發病，現在愈來愈多卅多歲上班族罹患高血壓、高血糖，建議民眾從小時培養正確健康識能，養成良好運動及飲食習慣，懂得如何照顧自己。

高雄長庚醫院胸腔內科教授林孟志以「肺阻塞」為例，我國肺阻塞盛行率為百分之六，罹病人數眾多，屬於糖尿病、缺血性心臟病等高風險族群，然而民眾及基層診所對肺阻塞的認知不足，導致難以早期辨識，如何提高國人疾病識能，並讓共病病人提早接受篩檢，已成為重要課題。

林孟志指出，許多病人因健康識能不足，在發生肺阻塞的咳、痰、喘等症狀時，以為感冒未癒，疏於治療。另有患者自行停藥，改吃中藥，有人甚至認為，服用藥物後，就可不用戒菸。

為加強民眾的健康識能，王治元提出「健康存摺」觀點，健康即是財富，可以轉化為儲蓄概念，以稅務角度來看，如果存摺顯示，身體健康，很少就醫，政府應考慮予以減稅，以資鼓勵。

國衛院副院長許惠恒說，慢性病是生活習慣病，全家人處在同樣的環境，易罹患相同疾病，建議從小學習正確健康識能，養成運動及健康飲食等習慣，就能大幅降低日後罹患慢性病機率。

此外，成功的慢性照護模式應包括「知情的病人與家庭」、「準備好的主動團隊」，美國一項研究顯示，當家庭成員積極參與病人照護，例如醫病溝通協調，就能大幅提升照護準確與安全。