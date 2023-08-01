強化海面觀測 3年內前百艘船舶化身海上移動氣象站

強化台灣臨近海域海上氣象資料蒐集，中央氣象局指出，預計至2026年完成100艘船舶加裝氣象觀測儀器，藉由AIS廣播傳送即時氣象資料的海上「移動氣象站」，將更有助監控台灣鄰近海面所需要氣象資料，提供天氣預（警）監測與海上航行船舶氣象服務。

氣象局為強化台灣臨近海域海上氣象資料蒐集，透由執行「船舶自動辨識海氣象資訊系統發展委託研究計畫」，完成以船舶自動辨識系統（AIS：Automatic Identification System）傳送氣象資料之技術開發與驗證工作，於2022年起迄今成功在23艘船舶完成氣象觀測儀器裝設，並於海上航行時及時回傳氣象資料，為將來海上移動氣象站-船舶觀測的導入，奠定技術開發作業基礎。

氣象局指出，台灣位於太平洋船隻航行的重要位置，但廣大洋面上可提供的氣象觀測資料，十分稀少，全球大氣無國界之分，如何取得海面上的觀測資料，成為相當重要課題。

氣象局表示，由於國際海事組織(IMO)強制總噸位300噸以上之船舶及所有客船均應加裝AIS系統，在我國國內法規亦規定國籍船舶均需安裝AIS後，應用AIS通信頻道廣播海氣象資訊，可將氣象觀測資料及時傳回加以應用，是相當值得開發的技術，因此執行「落實船舶海氣象觀測計畫」，該計畫為氣象局「智慧海象環境災防服務計畫」中精進海域海象監測子計畫，希望能於本國籍船舶加裝氣象觀測儀器設備，並透過船運航行及AIS廣播獲得即時海面觀測資料，以強化海面氣象觀測的資料量能。

氣象局表示，透過與各船舶相關公私營單位協調合作，已取得交通部航港局、澎湖縣政府、連江縣政府、漁業署、中油、民營遊艇及航運公司合作共識，預計至2026年完成100艘船舶加裝氣象觀測儀器，藉由AIS廣播傳送即時氣象資料的海上「移動氣象站」，將更有助監控台灣鄰近海面所需要氣象資料，提供天氣預（警）監測與海上航行船舶氣象服務。