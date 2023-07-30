旅遊消費糾紛頻傳 領隊：台灣旅客常貪小便宜釀糾紛

旅遊消費糾紛頻傳。有領隊無奈表示，帶台灣旅客出國，最常因「貪小便宜」衍生爭議，像是有旅客把吃到飽餐廳的食材攜出，導致整團被店家留在餐廳，也曾發生台灣導遊接待外國旅客時，因評論烏俄戰爭及國際政治被旅客申訴。

中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱說，導遊常因專業度不足導致旅客感受不佳，進而發生糾紛，曾有導遊帶外國團時，因評論烏俄戰爭等宗教及政治議題遭客訴。另就是國外組團社與台灣地接社溝通不足，導致行程走不完、細節不如預期等。

他也提到，疫後機票、團費上漲，不少旅客為了省錢，自己辦護照、訂機票，又因專業度不足，常發生護照來不及領、資料填錯等問題，需要旅行社協助善後。

另有領隊表示，最常發生旅客貪小便宜影響整團權益，進而產生糾紛，像是曾有旅行團規範搭機一人只能帶兩件行李，偏偏有人帶了三件以上，引發爭議。

有旅行社表示，不少民眾太久沒出遊，常在預付訂金等流程上跟業者喬不攏。許多國家觀光人力尚未到位，餐廳、接待等服務未必能回到疫情前水準，旅客會因此怪罪旅行社業者。