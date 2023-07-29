愛肝達人站／「失敬！失敬！」「尿失禁！尿失禁！」

遠處來了一位老先生，好像認識。一見面就說：「失敬！失敬！」

我抬頭看他一眼，一臉紳士，年齡也比我大許多，趕緊回說：「失敬！失敬！」

想不到他說：「尿失禁！尿失禁！請問洗手間在哪裡？」

尿失禁是許多男士女士在中年之後的大痛，對生命沒影響，但卻大大影響個人生活。

女性會尿失禁，通常生小孩害的，尤其孩子生多了，子宮下垂壓迫到膀胱，引起尿意，輕者頻尿，重者尿失禁。男性尿失禁，通常是步入老年之後，攝護腺肥大壓迫膀胱，膀胱容量變小，輕者頻尿，重者尿失禁、漏尿。

針對女性尿失禁，可透過手術，將子宮往上吊，也可透過骨盆腔肌肉的運動訓練，減少或避免漏尿的不適。

針對男性尿失禁，由於攝護腺肥大引起的漏尿、頻尿，可做手術刮除攝護腺，手術成功，通常尿尿順暢，不僅不會漏尿，晚上也不會有一夜七次郎之憾。

有些男士們得了攝護腺癌，做了手術，甚至用最先進的達文西手術，會有少部分的病友因控制膀胱的神經受損，引起尿失禁或漏尿的窘態，造成男士們也要像嬰兒一樣下身包著尿布，生活不便，健康事小，但對男性的自尊也是不小的打擊。

因此，碰到年紀大的男士女士們，見面第一句話最好不要說：「失敬！失敬！」否則，一旦對方有尿「失禁」，就不好意思了！