民眾連署盼恢復超速速限60公里 交通部否決

「道路交通管理處罰條例」修正上路，嚴重超速由時速60公里下修為40公里，且危險駕駛（含嚴重超速）罰款上限提升至3萬6千元。近期有民眾於公共政策網路參與平台提案，盼恢復舊制60公里規定，已有5624人附議。交通部表示，此規定是經相關專家學者建議，並經充分討論後修正通過，基於法律安定性及維護用路人安全，仍維持該規定。

民眾於公共政策參與平台表示，新法嚴格制定嚴重超速40公里就鉅額罰款並吊扣牌照。國內外相關交通論文皆有指出，降低速限只是一種治標不治本的解決方法，而且可能會導致其他問題的產生，如降低速限可能導致車輛密度增加。降低速限不應成為解決道路安全問題的唯一方案。

交通部表示，立法院4月14日三讀通過修正道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款，行車速度超過規定最高時速40公里視為嚴重超速加重處罰，該規定是2017年間經相關專家學者建議，並研提道路交通管理處罰條例第43條修正草案至行政院核轉立法院審議，經充分討論後修正通過，基於法律安定性及維護用路人行車安全，仍維持該規定。

交通部指出，鑑於國際上均把速度管理列為提升道路安全關鍵因素，嚴重超速相較一般超速屬惡性違規，速度愈快駕駛人視角愈狹窄，反應時間愈短，如發生交通事故，將肇生重大危害。經查近5年嚴重超速案件分別為8066件、8735件、11853件、15696件、15297件，有持續上升趨勢，去年超過速限40公里以上件數更高達9萬多件，顯見用路人輕忽超速所帶來的危險性。

交通部也說，另參考日本交通法規，只要超過速限30公里即納入刑罰加重處罰，國家運輸安全調查委員會鑑於我國嚴重超速日益惡化，建議參考日本規定，評估嚴重超速比照酒駕納入公共危險罪，以達遏阻效果，經交通部邀集專家學者討論後，建議維持立法院三讀通過修正版本。

交通部表示，道路速限為駕駛人應遵守行車規定，更應避免心存僥倖有嚴重超速行為，將持續會同內政部警政署關注未來法規施行狀況，並適時檢討相關規定，民眾提案暫不參採。