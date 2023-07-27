唐氏症基金會愛家寶貝畢典 遲緩兒敲琴鍵謝師全場泛淚

遲緩兒小安（化名）個性安靜，3年前來到唐氏症基金會愛家發展中心，因為害怕與不熟悉，不常與人互動，口語表達能力也有限，生活自理跟活動都需要老師的協力；經過老師們細心的觀察，發現小安對於音樂與文字有獨特的敏感度，因此利用各式各樣的教具，並透過最適合小安的引導方式，讓他的認知、語言、人際互動都有大大的提升，尤其是在教學活動上增加了音樂練習，增加小安的自信與能力。

雖然練習的過程很辛苦，乖巧的小安還是很有耐心的反覆練習努力融入，現在的小安不僅可以熟練地用指手敲在鋼琴的鍵盤上敲打出自己喜愛的歌曲，也是老師心目中最棒的小幫手。

唐氏症基金會愛家發展中心今舉辦「第十五屆愛家寶貝畢業典禮」﹐4名發展遲緩幼兒今年順利轉銜至國小就讀，與會家長笑、淚交織﹐與孩子一同迎接這場意義非凡的畢業典禮。小安今天更是代表畢業生用音樂鐘，拍出這首「感謝」表達對愛家所有愛護照顧畢業生的感謝。

唐氏症基金會愛家發展中心於新莊、泰山、五股、林口等地區設點，成立15年來為逾600個包含唐氏症及發展遲緩兒家庭帶來希望與支持﹐今年愛家發展中心的4位畢業生中，有1位轉銜至資源班就讀，雖然對家長來說，孩子的人生路仍有許多挑戰和困難要克服，但看見孩子在老師的引領下那麼努力地演出、展現學習成果﹐讓家長和許多現場來賓眼眶泛淚。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，唐氏症與需要早期療育的孩子，要「贏」在起跑點的機會或許較小，但透過家長與老師的愛與專業來彌補，讓每個孩子能有屬於自己的成長進度，這一條跟自己比賽的成長路除了愛與專業，還需要更多社會大眾的關注與支持。愛家發展中心一直以來都以「家人」的角度，支持陪伴每一個孩子踏穩人生的腳步，讓早療兒將課堂中的學習融入成生活中的一部份，學會如何生活、如何收拾、如何生活自理，也將課堂上所學到的點點滴滴，都轉化為生活上真正的進步，讓日子過得更獨立、自在，也減輕家長的照顧量能。

為推廣「早期發現、早期介入」，新北市愛家發展中心除了主題課程設計外，也規劃多元療育課程，如戲劇治療、音樂治療、園藝療育、幼兒體能遊戲等多樣活動，治療師透過音樂及戲劇治療提供的樂器教具，讓孩子增加社會互動機會，也會配合治療師展現不同的肢體動作，讓身體協調性及想像力，透過音樂及故事的安排，引導孩子自信且快樂展現出多變的表情與動作。