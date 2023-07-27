健保點值低／醫療品質 陷惡循環

新冠肺炎疫情過後，民眾醫療使用率增加，但醫療院所病人增加，醫護人員忙翻天，卻壓縮健保點值，影響給付。不只有中醫門診點值下降，根據衛福部健保署最新統計，今年第一季全台醫院總額健保平均點值為一○八年至今新低，僅有零點八九，表示醫護人員辛苦照顧病人，卻拿不到應有給付的九成。

「醫院水電費、醫師薪水等醫療成本，約九成至九成五來自健保，如果健保只給八成，如何做得下去？」台大醫院癌醫中心醫院院長楊志新表示，雖然各家醫院給予醫師薪資的設計不同，但基本上健保點值偏低，對醫師薪資勢必有影響，只是影響程度不一。

楊志新說，健保點值偏低，如果僅維持一至二個月，醫院還可自行吸收，如從作業基金支應，但時間一長，若第二、第三季仍維持如此偏低情形，醫院現金不足、無法經營，屆時也沒有錢買藥讓民眾使用，將產生「完全無法控制的結果」。

台灣私立醫療院所協會理事長朱益宏說，以地區醫院來說，約九成收入來自健保，如果點值偏低，醫院經營將無法更新設備、調整醫護人員福利、加薪，且地區醫院不如醫學中心可以有較多的自費醫療項目，而陷入惡性循環，醫療服務愈來愈差。

朱益宏表示，近期很多地區醫院的藥師、護理師、醫檢師都被醫學中心挖角，建議政府對於偏遠地區的地區醫院應該加以補貼、伸出援手，不要讓醫院坐以待斃。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，民眾醫療使用率增加，讓健保點數成長率已高出健保總額成長率，健保點值低，各醫院經營成本、壓力上升，恐無法調整醫護人員薪資、更新設備，最後受害的還是病人。整體來說，健保點值偏低，最關鍵的問題還是健保總額不足，必須藉由提高費率、保費，才能解決此一問題。

台灣醫療改革基金會研發組副組長吳奎彥說，健保點值偏低，影響民眾就醫品質，特別台灣進入少子化、高齡化，多重慢性病人增加照顧等，均可能影響健保點值，要解決點值偏低問題，應通盤檢討健保總額支付制度，才能真正解決問題。