避鳥擊 桃機擬取消4滯洪池

桃園機場公司為提升防洪排水，提變更計畫送環保署審查，擬取消埔心溪、南崁溪等四座滯洪池，甚至提到可避免吸引鳥類導致鳥擊事件風險、提升飛安，在場的環評委員都認為難以接受，甚至直言取消滯洪池可避鳥擊風險的說法「很荒謬」。但飛航專家認為，以鳥擊事件考量滯洪池設置與否，確實有立足點，但各機場地理環境與背景不同，需多面向評估。

環保署昨召開桃機第三跑道環境影響評估報告書第二次環境影響差異分析報告的專案小組初審會議，桃機公司表示，配合國家重大建設，埔心溪機場段擬採單一渠道設置，並配合桃市府南崁溪整治防洪，也將第三跑道排水規畫納入考量。

桃機公司說，變更前依埔心溪及南崁溪集水分區規畫排水路及四座滯洪池，由於相關水系防洪能力已提升納入此案開發後逕流量，取消滯洪池設置，能避免吸引鳥類導致鳥擊事件風險。

多數環委對於取消滯洪池規畫難以接受，還有環委批評，取消滯洪池可避變鳥擊事件風險，「這種說法很荒謬」。要求桃機檢核取消滯洪池理由的適宜性、評估至少保留一半量體的滯洪池，本案補正再審。

朝陽科技大學飛行與民航人員技術系主任盧衍良表示，以鳥擊事件考量滯洪池設置與否，確實有立足點，但各機場環境及背景不同，需多面向評估。

長榮大學航運管理學系教授黃泰林表示，可研議用其他替代方式進行防洪，希望兩者都能兼顧。