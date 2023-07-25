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以其他魚種混充鱈魚 14家鐵板燒等業者違規挨罰

中央社／ 台北25日電

衛福部食藥署今天公布全台鐵板燒專案稽查結果，除食安相關登錄或保險等項目缺失外，以鱈魚標示不實最多，使用智利海鱸、大比目魚來魚目混珠，包括連鎖品牌在內的業者違規。

鐵板燒現點現炒同時滿足味覺和視覺，受不少民眾喜愛，衛生福利部食品藥物管理署全台稽查187家鐵板燒暨排餐業者，結果今天公布。

除了已限期改善完成的項目如食品業者登錄、GHP（食品良好衛生規範準則）外，查獲違規且罰鍰的項目包括1家未投保產品責任險、1家技術士持證比不合格及2家有逾期食品原料，最多為食品標示不符規定計15家，總共開罰新台幣51萬元。

食品標示又以鱈魚標示不合格最多共14家，當中不乏知名或連鎖鐵板燒暨排餐業者，包括花蓮縣強一鐵板燒、台東縣鐵車輪小吃部（鐵車輪鐵板燒）；基隆市愛三牛排館（人从众厚切牛排基隆愛三店）、月之牛食府（月之牛）；新北市蔡家牛排、大賞平價鐵板燒、金豪客平價創意牛排、安柏林鐵板燒；台北市樂興牛排館、大浦鐵板燒民生西路店；台中市吉品鐵板燒太平中山店；高雄市我家牛排小吃部（全家牛排館）、舞紅花鐵板燒高雄左營店；屏東縣小麟牛排。

根據食藥署說明，鱈形目的魚種才能標示為鱈魚，若使用俗稱智利海鱸的圓鱈（鱸形目）、俗稱大比目魚的扁鱈（鰈形目）」，卻未依規定標示清楚，讓消費者誤解為「鱈魚」，將依違反食品安全衛生管理法規定，處4萬元至400萬元罰鍰。

此外，食藥署今天同步公布市售食品中重金屬監測計畫4到6月執行結果，總計抽樣檢驗240件產品，其中1件皮蛋檢出重金屬銅、1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘，各因複抽檢驗仍不符規定、無法提具來源資料，由所轄衛生局以違反食品安全衛生管理法規定，分別開罰3萬元。

牛排 衛生局

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