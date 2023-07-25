日本食品又檢出微量輻射 鹿兒島抹茶粉勸導退關

繼日前出現今年首件檢出微量輻射日本食品，衛福部食藥署今天公布邊境最新輻射檢測結果顯示，又有1批來自日本鹿兒島抹茶粉驗出銫-137等，雖未超標，但已勸導業者退關。

2011年日本福島核電廠事故後，台灣禁止福島5縣食品將近11年，直到去年2月21日衛生福利部食品藥物管理署發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效，福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的食品解禁，且在邊境都會檢測。

根據現行輻射殘留量規定，銫-134和銫-137總和對應不同類別的食品有不同標準，飲料及包裝水10貝克/公斤、嬰兒食品及乳品50貝克/公斤、其他食品100貝克/公斤。

根據最新檢測結果，來自鹿兒島的抹茶粉驗出「銫-137」及「銫-134與銫-137總和」，皆為0.7貝克/公斤，已勸導業者退關，這是今年第2件檢出微量輻射食品。

食藥署副署長林金富曾說，根據立法院決議，只要有驗出輻射殘留，若驗出微量的輻射，建議先「道德勸說」業者退運或銷毀，由業者自行決定是否執行。

根據食藥署統計，民國100年3月15日至今年7月24日，已累積總檢驗批數21萬2878批，其中250個樣本被檢驗出含微量輻射，未超出台灣及日本標準。