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長期忽視發炎恐肝纖維化 醫籲規律作息與定檢

中央社／ 台北25日電

40多歲科技新貴多年前就知道自己有脂肪肝、慢性B型肝炎等問題，因身體無其他狀況，忽視肝臟長期發炎情形，導致肝纖維化上身。醫師提醒，良好生活習慣、定期檢查是保肝不二之道。

肝臟是沉默器官，往往發現異狀都為時已晚，聯安預防醫學機構聯安診所超音波室主任楊建華今天透過新聞稿分享40多歲科技新貴的故事，提醒民眾千萬別忽視肝臟長期反覆發炎的狀況，除了可能造成肝細胞受損，形成纖維組織，更可能進一步從肝纖維化惡化成肝硬化或肝癌。

以這名40多歲科技新貴為例，多年前便知道自己有脂肪肝、慢性B型肝炎等問題，但因身體無其他症狀，因此並未定期追蹤，由於肝臟長期發炎，導致肝纖維化跟著上身。

楊建華說明，肝纖維化是肝炎到肝硬化的過渡期，造成肝纖維化的原因很多，在台灣最常見的主因是B型肝炎或C型肝炎等病毒性肝炎，此外，酒精性肝炎、非酒精性脂肪肝炎、自體免疫性肝病，或者是藥物性肝炎，以及罕見的寄生蟲感染造成的肝炎，也都可能是成因。

若檢測出來有肝纖維化狀況，楊建華強調不需要過於擔心，只要了解發生原因，便能改善或避免惡化，比如若為非酒精性脂肪肝肝炎引起，重點要進行飲食控制與減重，並注意代謝症候群影響，如果是酒精性肝炎引起則需戒酒，重點還是在於及早診斷及治療，才能避免惡化。

除了定期體檢與追蹤，楊建華建議，應避免不當用藥，規律運動並控制體重與飲食，避免長期飲酒、熬夜，保持睡眠充足，維持良好生活習慣、定期檢查肝臟狀況是保肝的不二之道。

B型肝炎 脂肪 酒精

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