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吃了牙齒會哭的4種食物 容易牙敏感

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
一吃冰就牙齒痠軟，當心是牙敏感所致。圖／123RF
一吃冰就牙齒痠軟，當心是牙敏感所致。圖／123RF

夏天炎熱，很多人吃冰消暑，但一吃冰就感覺牙齒痠軟，當心是牙敏感所致。牙醫師劉馥萱表示，正常情況下，牙齒有琺瑯質保護，不會造成牙敏感，但如果吃的食物造成「牙齒酸蝕」或破壞琺瑯質，就可能引起牙敏感。她提醒，容易引起牙敏感痠痛的食物，包括柑橘類水果、碳酸飲料、冰塊、肋排與甘蔗等較硬食物，民眾須多加留心。

劉馥萱說，引發牙敏感原因為琺瑯質遭到破壞，使得琺瑯質下層的牙本質暴露，讓牙齒內部神經容易接觸到外界刺激，像冰、熱、震動、氣流、摩擦等，都可能引起牙齒一陣痠軟。而琺瑯質遭到破壞原因多，包括吃食物引起「牙齒酸蝕」就是原因之一。

劉馥萱指出，牙齒酸蝕初期，牙齒可能局部痠痛，對冷、熱食品偶爾會劇痛、牙齒變黃，但琺瑯質會漸漸失去光澤和紋理，最後演變成牙本質和牙髓神經暴露，引致牙齒敏感。

常見4種食物引起牙敏感

1.橘子：柑橘類水果比較酸，酸性食物易破壞琺瑯質，造成牙敏感，建議吃完後漱口較好。

2.汽水、啤酒：汽水和酒精等有碳酸飲料易傷害法瑯質，讓口腔處於酸性狀態，造成牙齒酸蝕。

3.冰塊：冰的食物易讓牙齒敏感，尤其直接咬冰塊、冰棒等又冰又硬，牙齒真的會哭。

4.肋排、甘蔗：啃骨頭、吃甘蔗等較硬的食物，易傷害牙齒表面，甚至造成牙裂，牙齒受損。

4招避免牙敏感

1.盡量挑選軟毛牙刷，避免刷牙時刷壞琺瑯質。

2.早晚使用含氟、抗敏感等牙膏，改善不舒服。

3.避免食用引起牙敏感食物，特別像碳酸飲料、黏牙糖果。

4.飯後不要立刻刷牙，可先漱口，隔20分鐘以上再刷牙。

牙齒 甘蔗

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