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衛福部預告 增修26種農藥於81項作物殘留容許量

中央社／ 台北24日電
衛福部今天預告修正農藥殘留容許量標準，增修訂阿巴汀等26種農藥於81項作物殘留容許量、列液化澱粉芽孢桿菌為得免訂容許量農藥，並增修訂11種農藥於動物產品殘留容許量。 報系資料照
衛福部今天預告修正農藥殘留容許量標準，增修訂阿巴汀等26種農藥於81項作物殘留容許量、列液化澱粉芽孢桿菌為得免訂容許量農藥，並增修訂11種農藥於動物產品殘留容許量。 報系資料照

衛福部今天預告修正農藥殘留容許量標準，增修訂阿巴汀等26種農藥於81項作物殘留容許量、列液化澱粉芽孢桿菌為得免訂容許量農藥，並增修訂11種農藥於動物產品殘留容許量。

衛生福利部今天透過新聞稿表示，這項修訂草案將進行為期60天預告評論期，以蒐集各界意見。

衛福部食品藥物管理署副署長林金富接受媒體電訪說明，這26種農藥中，有17種農藥於43項作物殘留容許量是由國外廠商申請；此外農委會也申請10種農藥於38項作物殘留容許量，其中1種農藥「賽安勃」與國外廠商重複。

這次也增列液化澱粉芽孢桿菌D747為得免定容許量的農藥。林金富指出，液化澱粉芽孢桿菌是植物用生物藥劑，為對抗草莓灰黴病用，在國際上都是免定容許量，這次經農委會申請增列。

同時新增Pyriofenone普通名稱為「派芬農」。林金富表示，這是新登記的藥劑，為農委會申請，用於對抗胡瓜白粉病，日本、澳洲、美國等國分別訂定殘留容許量為1ppm、0.7ppm、0.3ppm，台灣則訂為0.4ppm。

11種農藥於動物產品殘留容許量部分，林金富說，其中亞滅培是在蜂產品中可能殘留的動物用藥，日本訂定殘留容許量為0.2ppm，台灣這次修訂則預告為0.15ppm。

食藥署表示，農藥核准登記及修訂殘留容許量，分別由農委會及衛福部依權責辦理。針對進口農產品，因其農作物生長環境、病蟲害防治及用藥方法與國內情形不同，為國民飲食需求，由食藥署受理增修訂進口農產品殘留農藥容許量申請。

食藥署指出，農藥殘留容許量修正，經審核農藥毒性資料、農作物殘留量消退試驗資料、核准登記使用方法等科學資料，參酌國際間標準，評估國內民眾對各類農作物取食總量的累積風險，會商農委會，經專家委員審核通過，保護消費者飲食安全，讓農藥使用及管理更合理。

農委會 食藥署 衛福部

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