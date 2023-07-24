ONE BOY、UNIQLO、24HRS選哪個？酷夏利器涼感內衣品牌Top 10

對抗悶熱夏天的必備法寶！

炎熱酷暑來臨，身在潮濕又悶熱的台灣，體感溫度動輒飆破40度，就算站著不動也會一秒爆汗。容易出汗的朋友更是難受，經常才外出5分鐘就大汗淋漓，像是剛從泳池裡上岸的樣子，這時女孩們就更痛苦了，不管天氣多濕熱都還是得穿著內衣，一不小心就容易有汗疹、毛囊炎等問題發生，若是穿法不正確還可能造成胸部外擴。

12年前開始有品牌進行內在美降溫的研究，陸續推出涼感內衣，為奶奶打造透氣舒適的環境。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友熱議的「十大涼感內衣品牌」，趕快一起來看看吧！

image source：大成內衣

No.10 Modern Girl 瑪登瑪朵

誕生於2005年的瑪登瑪朵，致力於結合「年輕、時尚、機能」3大元素，打造機能新時尚，以法式甜美時尚風格和多樣材質混搭的設計聞名，吸引不少忠實顧客。



簡約中帶有俏麗細節的「Soft Life涼感內衣」，主打罩杯表布使用AQUA涼感材質，擁有吸濕、快乾、觸感涼爽等特點；罩杯則採用三倍彈力棉，除了透氣還耐穿耐洗。背面也藏了性感小心機，花弧蕾絲點綴搭配一字型設計，不只體感涼快，眼睛也能吃冰淇淋！

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image source: Modern Girl 瑪登瑪朵

No.9 SWEAR 思薇爾

身為知名本土內衣品牌，思薇爾深耕台灣已有37年歷史，以「全女性守護者」作為品牌使命，依照年齡及商品風格分為「璀璨」、「經典」、「時尚」、「少女」4大系列，讓不同年齡層的女性都能展現獨有魅力與風格。

思薇爾也推出多種涼感內衣款式，其中最廣為人知的就是「撩波永生花系列」，同時擁有優雅的全蕾絲剪裁設計，以及WINCOOL涼感材質托片和HiCool吸濕排汗鳥眼布，一次滿足美型和機能需求。

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image source: SWEAR 思薇爾

No.8 大成內衣

從1994年創立至今有近30年歷史的大成內衣，最早是從喧鬧的市場裡發跡，用MIT製造的優良品質以及親切服務打中女孩們的心。每款內衣都兼具機能性與美感，但同時有保有平價的親民優勢，是不少小資族的愛牌！

相較於其他品牌，大成內衣的涼感系列款式眾多，無論蕾絲提花、簡約素面或是涼感運動內衣，通通都能一次找到，「涼感透氣材質夏天穿也舒服」、「對比其他大牌，大成真的實惠又好穿」、「涼感無鋼圈設計，可以完整包覆副乳，重點是透氣不悶熱！」。

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image source: 大成內衣

No.7 Clany 可蘭霓

深耕台灣超過35年的可蘭霓，招募來自英國、日本和台灣的設計團隊，產品結合東西方特點，還獲得MIT微笑標章認證。除了常見的調整型內衣、無鋼圈內衣之外，可蘭霓的涼感系列款式也相當多元。

其中最受網友討論的是「蕾絲涼感軟鋼圈內衣」，主打涼感透氣的超軟襯墊，給你宛如棉花糖的舒適感；保有支撐性的軟鋼圈，不僅能服貼身型也能免去胸下被勒住的束縛感，「天氣熱穿起來也不容易悶熱積汗」、「減壓鋼圈支撐力很夠」。

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image source: Clany 可蘭霓

No.6 Mode Ｍarie 曼黛瑪璉

一向給人優雅、精緻印象的曼黛瑪璉，認為挑選內衣和挑選每日穿搭一樣重要，希望女孩們可以在依據心情、場合、妝容挑選內衣的短暫時光裡，成就生活中一部分的精彩。

曼黛瑪璉的「保氧水潤白內衣」揮別的以往充滿女人味的設計，簡約素面搭配穿搭無痕概念，營造宛若法國女人的自在感。杯面採用Nice Cool涼感鳥眼布面料，餃袋則使用Win Cool涼感材質，讓你從裡到外享受透氣、涼爽的親膚觸感，徹底擺脫夏日悶熱黏膩。

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image source: Mode Ｍarie 曼黛瑪璉

No.5 Ladies 蕾黛絲

承襲黛安芬集團的專業，專為東方人身材打造的台灣在地化品牌「蕾黛絲」是許多人第一個接觸到的內衣品牌，不少媽媽都會帶著女兒到蕾黛絲挑選第一件內衣。



近年來最為人熟知的「真水」系列，主打「獨家專利水襯墊」讓罩杯自然激升，小胸女孩也可以穿出自信驕傲感。「透輕涼真水內衣」更採用獨家專利呼吸棉，仿生物呼吸特性讓透氣度UP UP，比一般泡棉高出4倍；內襯採用也吸濕排汗材質，快速排除酷夏悶熱，就是要你透心涼！

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image source: Ladies 蕾黛絲

No.4 FASHION FOR YES

2022年才剛誕生的FASHION FOR YES「24HRS無感系列」，一推出就在網路上大受好評，主打創造「超越舒適的無感內著體驗」，希望讓每個女孩都能有「24小時穿著零負擔」的舒適感受。

除了經典款廣受好評外，FASHION FOR YES也為悶熱的夏天推出「自帶空調裸感24HRS無感失憶內衣」，使用輕薄程度只有0.01公分的涼感萊卡面料，打造彷彿自帶空調般的舒服涼感，擊退燥熱盛夏帶來的不適。

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No.3 UNIQLO

來自日本的知名快時尚品牌「UNIQLO」，自2010年登台後就一直受到歡迎，尤其訴求「速乾、透氣、涼感」的AIRism系列更是台灣人的夏季必備！面對潮濕悶熱氣候，也可以自帶涼爽舒適好天氣。

UNIQLO的內衣屬於BRATOP，有坦克背心及細肩帶背心2種款式，不只涼感效果受到推崇，擺脫鋼圈式內衣束縛感以及一穿就能出門的優點，也都是網友們大力推薦的重要原因，「AIRism BRATOP 超好穿」。

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image source: UNIQLO

No.2 Triumph 黛安芬

作為全球知名的內衣品牌，黛安芬一直享有「打造女性自信的裁縫師」美譽，累積多年的品牌實力，推出多樣化的內衣設計，滿足各式各樣的需求，無論是集中包覆、舒適無痕或是無鋼圈款是，通通能找得到。



黛安芬的「風格自在系列涼感無痕透氣軟鋼圈」內衣，就是你對抗炎熱夏季的最佳選擇之一。採用Touch Cool®涼爽材質製成，加上透氣洞洞罩杯，超過100個孔洞設計可以快速散熱、加速空氣循環，隨時讓胸部輕鬆呼吸！

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image source: Triumph 黛安芬

No.1 ONE BOY

ONE BOY經典廣告詞「穿比不穿還涼」深植人心，除了主打的衝鋒衣、冰鋒衣等商品之外，2023年也加入了涼感內衣的戰場。不僅邀請金馬影后賈靜雯代言，也沿襲了品牌一貫的機能感，推出「冰科技無鋼圈舒適無痕面膜冰心內衣」。

採用吸濕快乾、如面膜般透膚感的超薄面料，達到透氣不悶熱、有效降低體感溫度的效果，給你極致舒適涼感，「彈性超好，終於找到棉花糖女孩也能穿的涼感內衣」、「真的有涼而且滿無痕的」。

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image source: ONE BOY

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年7月6日至2023年7月5日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『涼感內衣品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統