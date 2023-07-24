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30年增長2成 脂肪肝恐成新國病

聯合報／ 記者鄒尚謙周佩怡／台北報導
楊培銘說，今年有121例疑似肝癌，照往年推估最後能夠揪出2%左右的肝癌患者，最重要的就是要及早發現、及早治療。記者鄒尚謙／攝影
楊培銘說，今年有121例疑似肝癌，照往年推估最後能夠揪出2%左右的肝癌患者，最重要的就是要及早發現、及早治療。記者鄒尚謙／攝影

肝病防治學術基金會推動全民腹部超音波檢查十年計畫，今年來到第三年，肝基會總執行長楊培銘表示，全台昨日檢查，結果發現，脂肪肝比率較卅年前增長近二成，成為新國病隱憂。

台大醫院肝膽腸胃科醫師曾亮瑋表示，目前Ｃ肝有新藥物可以治癒，Ｂ型肝炎相關治療健保給付條件也正在放寬，但近年來脂肪肝民眾已有變多的趨勢，相對而言脂肪肝是需要關注的新目標。

肝基會昨舉辦「全島一肝 全民腹超總動員」活動，串聯全台廿四家醫療院所，提供四十歲以上民眾免費腹部超音波檢查，共有四六六三人完成檢查。其中肝臟異常者共三七九五人，占比為百分之八十一點四，包括一二一人疑似肝癌、三七八人肝實質病變、一○六四人良性肝腫瘤、五五一人膽息肉、四十四人脾腫大等，另脂肪肝則有二五○五人，占總數五成以上。部分民眾可能合併兩項以上異常情形。

楊培銘指出，今年全台超音波結果觀察，金門為脂肪肝占比最低為三成八，最高為雲林占七成三，因脂肪肝「抽血檢驗不出來」，如果置之不理，肝臟將受脂肪堆積影響，出現反覆發炎、結痂、纖維化甚至硬化等症狀，最嚴重為導致肝癌。目前脂肪肝已朝向「新國病」發展。

脂肪 肝癌 台大醫院

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