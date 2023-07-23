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肝基會為4663人進行腹部超音波篩檢 5成竟有脂肪肝

聯合報／ 記者周佩怡／台北即時報導
超音波篩檢活動現場有許多民眾排隊等待做篩檢。記者周佩怡／攝影
超音波篩檢活動現場有許多民眾排隊等待做篩檢。記者周佩怡／攝影

肝病防治學術基金會推動「今年超了沒？全民腹超10年計畫」來到第三年，今年響應7月28日世界肝炎日，於今天串連全台24家醫療院所，同步免費為4663位民眾進行腹部超音波，超過原先目標，結果發現異常者高達81.4％、3795人，其中又以脂肪肝占53.7％、2505人最多。

接受免費腹超檢查的人數連年高升，今年篩檢4663人，突破4500人目標，其中121人疑似肝癌、378人肝實質病變、1064人良性肝腫瘤、551人有膽息肉、44人脾腫大等。值得注意的是，肝基會總執行長、台大醫院內科部兼任主治醫師楊培銘說，篩檢出脂肪肝的比例相較30年前，增加近2成。

他表示，目前C肝將要完成2025年清除目標，B肝因1986年新生兒疫苗問世，幾乎無37歲以前帶原者，既有患者也得到妥善控制，「整體肝病患者下降，脂肪肝比例卻逐漸上升，很令人擔憂。」過去脂肪肝多因過度飲用酒精，現在則是營養過剩，若不及早控制，肝臟將受脂肪堆積影響而反覆發炎、結痂、纖維化甚至硬化，最嚴重會導致肝癌。

三高、身體質量指數（BMI）超過24、糖尿病、帶謝症候群等是脂肪肝高危險因子，最有效的防治方式是減重，但楊培銘說，現在民眾健康意識仍不足，未來將增加衛教宣導，提高民眾的警覺性。

此外，「抽血能找到B、C肝帶原者，但不能驗出脂肪肝，因此非侵入性、無放射性的腹超，是最適合民眾的檢查方式。」楊培銘表示，過去曾有人只有抽血，結果一做腹超，發現已是肝癌，因此呼籲年滿40歲民眾、脂肪肝高風險族群須每年接受腹超，B、C肝帶原者更應每半年就做檢查。

除了國健署實施的45至79歲終身一次B、Ｃ肝炎篩檢，肝基會2021年起透過社會募款，推動「今年超了沒？全民腹超10年計畫」，第一年篩檢1912人，1680人異常，其中84人疑似肝癌，進一步檢查後確定肝細胞癌1人、膽管細胞癌1人；第二年則篩檢3205人，2654人異常，其中82人疑似肝癌，確定肝細胞癌2人、膽管細胞癌1人。合作的醫療院所則從12、16家增加到今年24家，動員近90位肝膽腸胃專科醫師與600多位護理人員與志工群，範圍涵括各縣市，更首次納入金、馬等離島地區，且每半小時以視訊連線即時更新各地數據。

楊培銘表示，先前有人做腹超發現腹部淋巴癌或是腎臟癌，在此之前完全沒有症狀，所幸轉給血液腫瘤科治療後狀況穩病。肝基會護理師謝佳燕也說，一名65歲台大退休行政人員看到活動宣傳，參加第一年篩檢，便意外發現有肝腫瘤，後確診為良性血管瘤，目前定期追蹤、病情穩定，還回來擔任活動志工，「希望民眾能定期接受服超，以早期發現、早期治療。」

肝病防治學術基金會第三年推動「今年超了沒？全民腹超10年計畫」，串連全台24家醫療院所，同步免費為民眾做腹部超音波檢查。肝基會總執行長楊培銘（左起）、中國信託慈善基金會副董事長陳國世、肝基會董事長許金川、好心肝門診中心院長邱世賢。記者周佩怡／攝影
肝病防治學術基金會第三年推動「今年超了沒？全民腹超10年計畫」，串連全台24家醫療院所，同步免費為民眾做腹部超音波檢查。肝基會總執行長楊培銘（左起）、中國信託慈善基金會副董事長陳國世、肝基會董事長許金川、好心肝門診中心院長邱世賢。記者周佩怡／攝影
今日現場每半小時以視訊連線即時更新各地數據。記者周佩怡／攝影
今日現場每半小時以視訊連線即時更新各地數據。記者周佩怡／攝影

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