高中生追星！拍下千年一遇月掩行星及5萬年後再訪彗星

「2023金天獎」南區高中職學生天文攝影比賽得獎名單今揭曉,台南新豐高中學生陳咨妤記錄了千年一遇的「2022年11月8日-月全食掩天王星」事件,獲評審團大獎、專題記錄類一等獎;雄中學生吳禹憲作品「過客」,揭開下次5萬年後才會出現的彗星,稍縱即逝的美麗身影,獲得追蹤攝影類二等獎。

「金天獎」是南區高中職學生天文攝影競賽盛事,今年已舉辦第七屆。前鎮高中地球科學教師黃翊展表示,今年參賽學生來自台南、高雄、屏東、金門,利用赤道儀、單眼相機、望遠鏡、甚或手機等設備,在無光害處記錄星空、星座影像,比賽分為三類,分別是固定攝影、追蹤攝影及專題記錄。

雄中吳禹憲的天文攝影作品「過客」,紀錄的是2023年初造訪太陽系內部的C/2022 E3 (ZTF)彗星,依出現軌道推測此彗星下次造訪,約在5萬年後。一期一會的天體由他獨力掌鏡紀錄,這也是金天獎創辦以來,第一幅長時間追蹤彗星紀錄的作品,帶大家看見天上「過客」彗星,清晰畫過天際的軌跡,留下稍縱即逝留美麗的身影。作品也驗證高中生在天文觀測儀器操作,以及後續影像處理能力的優異表現。

今年榮獲評審團大獎、專題記錄類一等獎的「尋星啟示」,由台南新豐高中學生陳咨妤記錄了千年一遇的「2022年11月8日-月全食掩天王星」事件,極其罕見的巧合見證了地球與太陽系成員之間的空間關係;下次要在月全食期間發生月掩行星事件,將等到西元4344年。

追蹤攝影類一等獎作品「熾」,由高雄市前鎮高中學生林姿妤拍攝,主題是天文迷熟悉的M42獵戶座大星雲。除了拍攝亮、暗、平場、偏壓資訊之外,作品首次使用雲氣與星點分離的方式處理,凸顯星雲的細節,帶觀眾一窺宇宙中恆星誕生的奧妙。

2023金天獎全部得獎作品,即日起至8月13日在高雄市MLD Reading台鋁書屋展出,歡迎喜愛天文學者免費觀賞。今天下午2點到4點半在台鋁書屋展場,舉辦「天文科學大眾講座」,邀得獎者分享天文攝影實務及學習心得,安排「科學月刊」副總編輯趙軒翎播映與映後座談。

得獎名單如下,固定攝影類:一等獎(從缺);二等獎金門高級中學盧岑驊「站在田上的半人馬/Centaur on fields」,新豐高中陳仲豪「破壞之下的美麗/The beauty amidst destruction」;三等獎新豐級中陳雨彤「剎那.霧霾中優雅的舞者/Transient: The Graceful Dancer Amidst Haze」,中山高中鄭育琳「冬季半夜的學校頂樓/Winter night」,金門高中張奇恩「薄紗後的大熊座/The Ursa Major Behind the Thin Veil」。

追蹤攝影類:一等獎前鎮高中林姿妤「熾/Incinerate」;二等獎雄中吳禹憲「過客/PASSER BY」;三等獎前鎮高中凃鈞翔「西域面紗/ Veil of the Western Regions」,前鎮高中張思玫「躲藏/ Hide and seek」。