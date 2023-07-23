高中生追星！拍下千年一遇月掩行星及5萬年後再訪彗星

「2023金天獎」南區高中職學生天文攝影比賽得獎名單今揭曉，台南新豐高中學生陳咨妤記錄了千年一遇的「2022年11月8日-月全食掩天王星」事件，獲評審團大獎、專題記錄類一等獎；雄中學生吳禹憲作品「過客」，揭開下次5萬年後才會出現的彗星，稍縱即逝的美麗身影，獲得追蹤攝影類二等獎。

「金天獎」是南區高中職學生天文攝影競賽盛事，今年已舉辦第七屆。前鎮高中地球科學教師黃翊展表示，今年參賽學生來自台南、高雄、屏東、金門，利用赤道儀、單眼相機、望遠鏡、甚或手機等設備，在無光害處記錄星空、星座影像，比賽分為三類，分別是固定攝影、追蹤攝影及專題記錄。

雄中吳禹憲的天文攝影作品「過客」，紀錄的是2023年初造訪太陽系內部的C/2022 E3 (ZTF)彗星，依出現軌道推測此彗星下次造訪，約在5萬年後。一期一會的天體由他獨力掌鏡紀錄，這也是金天獎創辦以來，第一幅長時間追蹤彗星紀錄的作品，帶大家看見天上「過客」彗星，清晰畫過天際的軌跡，留下稍縱即逝留美麗的身影。作品也驗證高中生在天文觀測儀器操作，以及後續影像處理能力的優異表現。

今年榮獲評審團大獎、專題記錄類一等獎的「尋星啟示」，由台南新豐高中學生陳咨妤記錄了千年一遇的「2022年11月8日-月全食掩天王星」事件，極其罕見的巧合見證了地球與太陽系成員之間的空間關係；下次要在月全食期間發生月掩行星事件，將等到西元4344年。

追蹤攝影類一等獎作品「熾」，由高雄市前鎮高中學生林姿妤拍攝，主題是天文迷熟悉的M42獵戶座大星雲。除了拍攝亮、暗、平場、偏壓資訊之外，作品首次使用雲氣與星點分離的方式處理，凸顯星雲的細節，帶觀眾一窺宇宙中恆星誕生的奧妙。

2023金天獎全部得獎作品，即日起至8月13日在高雄市MLD Reading台鋁書屋展出，歡迎喜愛天文學者免費觀賞。今天下午2點到4點半在台鋁書屋展場，舉辦「天文科學大眾講座」，邀得獎者分享天文攝影實務及學習心得，安排「科學月刊」副總編輯趙軒翎播映與映後座談。

得獎名單如下，固定攝影類：一等獎（從缺）；二等獎金門高級中學盧岑驊「站在田上的半人馬/Centaur on fields」，新豐高中陳仲豪「破壞之下的美麗/The beauty amidst destruction」；三等獎新豐級中陳雨彤「剎那.霧霾中優雅的舞者/Transient: The Graceful Dancer Amidst Haze」，中山高中鄭育琳「冬季半夜的學校頂樓/Winter night」，金門高中張奇恩「薄紗後的大熊座/The Ursa Major Behind the Thin Veil」。

追蹤攝影類：一等獎前鎮高中林姿妤「熾/Incinerate」；二等獎雄中吳禹憲「過客/PASSER BY」；三等獎前鎮高中凃鈞翔「西域面紗/ Veil of the Western Regions」，前鎮高中張思玫「躲藏/ Hide and seek」。