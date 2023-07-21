身障、長照都能用 長照司7月將推「共融據點」試辦計畫

人口老化，長照需求增加，一個家庭中可能同時有身障需求、長照需求的個案，不過現行制度，身障據點及長照據點分屬不同體系，衛福部今年下半年將推出「長照與身障家照共融據點試辦計畫」，預計7月底公告，鼓勵各縣市新設共融據點，讓身障及長照個案皆可在同一據點接受服務。

衛福部長期照顧司司長祝健芳表示，照顧是一項專業工作，若有人一起協助，讓家中主要照顧者身心壓力獲得緩解，也能提升生活品質。考量現行身障據點服務身障對象，家照據點則服務長照對象，但一個家庭中，可能同時有身障、長照對象，因此希望試辦共融據點，提升、強化工作人員的專業能力，讓民眾未來不必再分身障或長照據點。

祝健芳表示，全台家照據點有121處，但身障據點僅45處，身障據點可近性較低，因此希望透過試辦計畫，磨合出不錯的推動模式，讓共融據點成果可以複製、持續擴增。

祝健芳表示，因新設置共融據點，需要找願意承辦的民間單位、場地及人員，先前與22縣市開會說明，後續盤點出有10縣市較有意願，因為剛好這10縣市的行政部門是統合同一局處負責2邊業務，試辦計畫將會提供人員及業務費。

但有許多民間單位擔心，自己原有的主體性會消失，因為身障、長照2族群照顧者仍有需求上差異。祝健芳說，要看不同民間組織自己的專業性及熟悉領域，因此試辦計畫未來可以新設多少共融據點，仍要看地方提案狀況。