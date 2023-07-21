去年廚餘48.8萬公噸 環署助再利用

根據環保署統計，我國二○一九年家戶廚餘約四十九點八萬餘公噸，二○二○年家戶廚餘則飆升至五十三萬公噸，不過二○二一年下降至四十八點七萬公噸，去年又再升高一些，達四十八點八萬公噸；事業廚餘量近年大多維持在卅點一萬公噸左右。

環保署表示，由於有提供補助給各縣市政府傳統廚餘堆肥場、廚餘破碎脫水設施等，因此近年廚餘數量沒有特別增加，但會透過多方管道讓廚餘能夠再利用。

衛福部食藥署表示，據二○一六年調查，便利超商、量販店、超級市場共一點二萬間門市的即期食品量，估算每年共約產生三萬五十三公噸的「即期食品」。在廢棄物處理管道及量能有限下，鼓勵業者設置即期品或促銷專區，以減少食物浪費。

為減少剩食，食藥署也提醒，民眾點餐時應考慮食量，並提早告知店家個人的飲食需求。至於業者方面，應適量進貨、妥善儲存，善用食材。