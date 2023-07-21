健康你我他／學一門手藝 哪有時間空寂寞

生生不息，萬物一致，懂得調位適應，就是幸福人生。結婚、不婚，最終均是孤獨過日子，尤其在工商業時代，人人都必須工作，因此應該及早做好老年獨自過活的準備，更要心靈健全，況且現代生活物品樣樣方便，就不怕孤獨生活。

我是75歲未婚老人，獨自一個人住，養了二隻貓咪在家，走道有貓洞供流浪貓吃。最近學習練鋼琴，讓手指頭靈活有力，唱唱童歌，挺不錯的，每天會念地藏菩薩本願經，可以督促自己不被「貪瞋痴」迷惑。

有目標的生活，其實時間根本不夠用，何況手機使用方便，幾乎每個人都有自己朋友的LINE群組，大家頻繁互動，有看不完、聊不完的話題，想要覺得無聊都難。不過，單身者要注意的是「不干擾他人」，聊天話題鎖定國內外時事即可，千萬不要牽扯他人的家務事，避免生是非。

此外，獨處可學一門自己喜歡的手藝，如此可鞭策自己下功夫學習，時間一分一秒過很快，日盡黄昏，哪還有空寂寞呢？生活品質完全掌握自己手中，也無須害怕萬一自己生病走不動時，可以請求救援，不用害怕，因為每個人都要經歷與世再見之日，無須恐慌，眼睛一閉，與自己的主回家就對了。

「空手來娑婆旅遊，日出作活日落息，自由自在泰然活，末日來臨隨主回。」