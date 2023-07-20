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房務員月入43K 疫後改善缺工專案獎勵婦人就業超開心

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
「疫後改善缺工擴大就業方案」轉介51歲張姓婦人擔任房務員，月入上看4萬3000元。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
「疫後改善缺工擴大就業方案」轉介51歲張姓婦人擔任房務員，月入上看4萬3000元。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

住宿餐飲業大缺工，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心最近啟動「疫後改善缺工擴大就業方案」，成功轉介51歲張姓婦人擔任房務員，月入上看4萬3000元，桃竹苗分署呼籲有需要的民眾多多利用。

張姓婦人獨力扶養2名子女，待業期間來到苗栗就業中心諮詢，就業中心了解她有房務經驗資歷，搜尋適合的房務員職缺，運用專案缺工獎勵推介順利上工，錄取月薪3萬元，她具有中高齡身分，且工作在偏遠特定地區，每月多領就業獎勵金1萬3000元，讓她工作更有動力，也穩定就業中 。

苗栗就業中心指出，疫後改善缺工擴大就業方案適用於旅宿業的房務與清潔人員，餐飲業的內外場與廚務人員，及航空站地勤作業人員、航機清艙人員，苗栗縣目前專案職缺，包括7家旅宿業23名房務員，及1家餐飲業1名外場。

根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊系統統計數據，桃竹苗地區今年上半年平均每人有1.5個工作機會，住宿餐飲業每人更高達3.3個工作機會，桃竹苗地區住宿餐飲業平均薪資為3萬1649元，最高薪資5萬1173元，顯示無論在就業機會或是薪資行情方面，目前是加入住宿餐飲業的好時機。

桃竹苗分署長林淑媛表示，分署7月辦理27場次徵才活動，大型就業博覽會、餐飲旅宿業專案徵才、單一廠商徵才等活動中，提供疫後缺工就業服務諮詢服務，相關訊息可至「台灣就業通」網站的「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺專區 查詢，或電洽桃竹苗區各就業中心。

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